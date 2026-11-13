i 2 Millionen pro Folge! Diese Stars kassieren richtig ab Reuters 2 Millionen pro Folge Gagen-Liste enthüllt! Diese Stars sind Topverdiener Während viele Menschen für ihr Geld hart arbeiten müssen, reicht manchen Hollywood-Stars schon ein einziger Drehtag für ein Vermögen. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen für nur eine einzige Serienfolge! Was für die meisten Menschen unvorstellbar klingt, ist für Hollywoods größte Stars längst Realität. Obwohl die Film- und Fernsehbranche zuletzt unter Druck geraten ist, lassen sich Streamingdienste ihre berühmtesten Gesichter weiterhin einiges kosten.

Wie eine neue Aufstellung des Branchenmagazins "Variety" zeigt, kassieren einige Schauspieler mittlerweile bis zu zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) pro Episode. Besonders überraschend: Nicht nur junge Publikumslieblinge, sondern auch echte Hollywood-Veteranen gehören zu den Spitzenverdienern.

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Stallone verdient Millionen als Mafia-Boss

Ganz vorne mit dabei ist Action-Legende Sylvester Stallone (80). Für seine Rolle als Mafia-Boss Dwight Manfredi in der Erfolgsserie "Tulsa King" soll der Schauspieler unglaubliche zwei Millionen Dollar pro Folge erhalten. Bei zehn Episoden wären das satte 20 Millionen Dollar für eine einzige Staffel.

Doch Stallone ist nicht allein an der Spitze. Auch "Friends"-Star Jennifer Aniston (57) und ihre Kollegin Reese Witherspoon (50) sollen für ihre Auftritte in "The Morning Show" jeweils zwei Millionen Dollar pro Episode verdienen. Chris Pratt (47) spielt mit seiner Rolle in "The Terminal List" ebenfalls in dieser Gehaltsliga.

Auch Zendaya kassiert ordentlich ab

Etwas weniger, aber immer noch eine gewaltige Summe, soll "Euphoria"-Star Zendaya (30) verdienen. Für ihre Rolle als Rue erhält sie demnach rund eine Million Dollar pro Folge.

In derselben Liga spielen Selena Gomez (34), Steve Martin (81) und Martin Short (76). Das Trio soll für die erfolgreiche Krimiserie "Only Murders in the Building" jeweils mindestens eine Million Dollar pro Episode einstreichen.

Auch Hollywood-Größen wie Nicolas Cage (62), Robert De Niro (83) und Jake Gyllenhaal (45) gehören zum exklusiven Millionenklub.

Diese Stars verdienen am meisten Sylvester Stallone – 2 Millionen Dollar pro Folge

Jennifer Aniston – 2 Millionen Dollar pro Folge

Reese Witherspoon – 2 Millionen Dollar pro Folge

Chris Pratt – 2 Millionen Dollar pro Folge

Kenneth Branagh – 1,4 Millionen Dollar pro Folge

Harrison Ford – 1,3 Millionen Dollar pro Folge

Jason Segel – 1,3 Millionen Dollar pro Folge

Kelly Reilly – 1,2 Millionen Dollar pro Folge

Cole Hauser – 1,2 Millionen Dollar pro Folge

Zendaya – 1 Million Dollar pro Folge

Hollywood-Stars profitieren vom Streaming-Boom

Der Grund für die enormen Summen liegt vor allem im Kampf der Streaminganbieter um bekannte Gesichter. Große Namen sollen Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Dafür greifen Plattformen wie Apple TV, Amazon Prime Video und Paramount+ tief in die Tasche.