i Bill Kaulitz Instagram Lust auf ein Date? Autos, Häuser – Bill Kaulitz kauft seinen Männern alles Wenn Bill Kaulitz verliebt ist, sitzt das Geld offenbar locker. Er verschenkt sogar Häuser an seine Partner. Sein Bruder Tom findet das gar nicht gut. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blumen, Pralinen oder ein romantisches Abendessen? Für Bill Kaulitz (37) darf es in der Liebe offenbar gerne etwas mehr sein. Der Tokio-Hotel-Frontmann macht seinen Partnern nämlich Geschenke, von denen andere nur träumen können. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verrät der Sänger jetzt, wie viel Geld er für seine Männer ausgibt.

Auslöser der Diskussion ist eine Hörerin, die von ihrem Ehemann enttäuscht wurde. Zum Geburtstag hatte sie sich ein bestimmtes Armband der Luxusmarke Van Cleef & Arpels gewünscht. Bekommen hat sie stattdessen eine Halskette, die ihr überhaupt nicht gefiel. Für Bill ein absolutes No-Go. Schließlich müsse man seinem Partner auch zuhören und auf dessen Wünsche eingehen.

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Bill verschenkt sogar ganze Häuser

Der 37-Jährige erklärt, dass er bei seinen eigenen Beziehungen besonders aufmerksam sei. Wenn einem seiner Männer etwas gefalle, merke er sich das und überrasche ihn damit. Doch sein Zwillingsbruder Tom (37) weiß offenbar, dass Bill dabei gerne übertreibt.

Bill Kaulitz schmust am Christopher Street Day i ?

"Du hast doch schon alles verschenkt", wirft ihm der Ehemann von Heidi Klum (53) an den Kopf. Anschließend zählt er auf, was Bill seinen bisherigen Partnern bereits geschenkt haben soll. Darunter befinden sich nicht nur Motorräder, sondern sogar ganze Häuser!

Bill selbst ergänzt die Aufzählung noch um eine weitere kostspielige Überraschung: "Autos, ja." Dass er bei der Liebe nicht aufs Geld schaut, macht der Musiker auch gar nicht erst zum Geheimnis. "Ich überschütte meine Männer mit Geschenken", gesteht er ganz offen.

Tom warnt seinen Bruder vor Liebes-Enttäuschung

Bei Tom kommt diese Großzügigkeit allerdings weniger gut an. "Ja, das ist nicht gut", entgegnet er seinem Bruder. Und dann folgt auch schon eine ziemlich deutliche Warnung.

"Und dann stehst du wieder da. Alleine, wenn sie alles haben", stichelt Tom. Damit spielt der Gitarrist offenbar auf die gescheiterten Beziehungen seines Zwillingsbruders an. Bill lässt die Bemerkung unkommentiert stehen.

Ob sich der Sänger die Worte seines Bruders zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten.