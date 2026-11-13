i Knossi hat da einen Trick. APA Images "In die Arbeit humpeln" Zwei Wochen krank für GTA: Knossi verrät "Trick" Millionen Gamer warten sehnsüchtig auf "GTA 6". Doch was tun, wenn ausgerechnet die Arbeit dem großen Zocker-Vergnügen im Weg steht? Von Heute Entertainment 13.11.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 19. November soll es endlich so weit sein: Mit "Grand Theft Auto VI" erscheint eines der meist erwarteten Videospiele aller Zeiten. Schon jetzt überlegen zahlreiche Fans, wie sie möglichst viel Zeit in der virtuellen Welt verbringen können.

Auch Entertainer Jens "Knossi" Knossalla hat sich Gedanken darüber gemacht. In einem Video erklärt der selbst ernannte "König des Internets" mit einem Augenzwinkern, wie man sich angeblich zwei Wochen ungestörtes Zocken sichern könnte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sein erster Tipp: Bloß nicht am Erscheinungstag plötzlich krank werden!

"Ihr müsst es vorankündigen"

"Ihr müsst es vorankündigen", erklärt Knossi seinen Zuschauern. Und zwar nicht beim Chef, sondern mit einer möglichst überzeugenden Vorstellung am Arbeitsplatz.

Bereits am Freitag vor dem geplanten Krankenstand solle man sich auffällig angeschlagen präsentieren: "Blass schminken, reinhumpeln, die ganze Zeit Leute anhusten, bis so eine Erika sagt, dass man daheim bleiben soll", scherzt der Streamer.

Die perfekte Gelegenheit, um den vermeintlich schlechten Gesundheitszustand zu bestätigen: "Ich weiß auch nicht, heute Nacht kaum geschlafen", solle man dann antworten.

Doch damit ist Knossis absurder Plan noch lange nicht abgeschlossen.

Am Montag kommt der große Anruf

Nach dem Wochenende soll die angebliche Krankheit dann ihren Höhepunkt erreichen: "Ich komm nicht mal mehr hoch", lautet Knossis Vorschlag für den Anruf beim Arbeitgeber.

Noch besser wäre es seiner Meinung nach allerdings, wenn man gar nicht erst selbst zum Telefon greift: "Am besten ruft noch jemand anderes an für dich. Seriöser!", erklärt er lachend.

Das sind die größten deutschsprachigen Streamer i ?

Anschließend solle man sich gleich für zwei Wochen krankschreiben lassen. Schließlich brauche man genügend Zeit, um die neue GTA-Welt in aller Ruhe zu erkunden.

"So sollte man es nicht machen"

Um sich dann selbst ein wenig aus der Schusslinie zu nehmen fügt er am Ende hinzu: "So sollte man es nicht machen, wenn man ein ehrenwerter Bürger ist", stellt er lachend klar.

Wer nun seinen Plan in die Tat umsetzen mag, muss sich aber den möglichen Folgen bewusst sein: Tatsächlich kann das Vortäuschen einer Krankheit arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Wer zum Release von GTA 6 unbedingt frei haben möchte, ist mit einem regulären Urlaubsantrag deutlich besser beraten.

Knossi feiert GTA 6 sogar in Miami

Der Streamer selbst muss sich für den großen Gaming-Start ohnehin keine Ausrede einfallen lassen.

Wie er bekannt gab, wurde er nach eigenen Angaben von YouTube zur GTA-6-Launch-Woche nach Miami eingeladen. Vom 16. bis 21. November will er von dort aus Inhalte für seine Fans produzieren.

Während andere also möglicherweise Urlaub für das neue Spiel beantragen, darf Knossi den Start direkt in Florida feiern.

Und das ganz ohne erfundene Grippe.