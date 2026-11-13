i Matt Lucas und David Walliams. IMAGO/Avalon.red Mädchen in Garderobe "Angst um Karriere" – TV-Star packte über Walliams aus Nachdem mehrere Frauen David Walliams (55) wegen sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben, meldet sich nun eine bekannte TV-Kollegin zu Wort. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem emotionalen Interview mit Sky News sprach Lucy Beaumont (43) über ihre Rolle bei den Recherchen gegen den ehemaligen "Britain's Got Talent"-Juror. Die 43-Jährige erklärte, dass sie Informationen an die britische Zeitung "The Guardian" weitergegeben habe. Gemeinsam mit ITV News hatte das Medium drei Jahre lang zu den Vorwürfen gegen David Walliams recherchiert.

Besonders erschüttert habe sie ein Gespräch mit einem Mitarbeiter aus der Fernsehbranche. Dieser habe ihr erzählt, dass es zu seinen Aufgaben gehört habe, junge Frauen in Walliams' Garderobe zu bringen. Laut seiner Darstellung seien diese mindestens 16 Jahre alt gewesen. Beaumont habe sich dennoch große Sorgen um deren Wohlergehen gemacht.

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"Ich werde nie wieder im Fernsehen arbeiten"

Die Komikerin erklärte, dass sie lange versucht habe, im Hintergrund zu helfen. Schließlich habe sie sich entschieden, ihre Informationen an Journalisten weiterzugeben. Nun befürchtet sie, dass ihr dieser Schritt beruflich zum Verhängnis werden könnte.

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"Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich jemals wieder im Fernsehen arbeiten werde", sagte Beaumont bei Sky News. Ihrer Ansicht nach würden Menschen, die sich öffentlich gegen mächtige Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche stellen, schnell als Unruhestifter abgestempelt.

Sie habe deshalb Verständnis dafür, dass sich andere Prominente bislang nicht öffentlich äußern. Wer Missstände anspreche, riskiere möglicherweise seine nächsten Fernsehaufträge. Beaumont scherzte sogar darüber, künftig als Pilates-Trainerin arbeiten zu müssen.

Wollte junger Frau Anwaltskosten bezahlen

Besonders bewegend ist Beaumonts Schilderung ihrer Bemühungen, einer jungen Frau zu helfen. Sie habe Kontakt zu einer mutmaßlich Betroffenen aufgenommen, die sich ihrer Einschätzung nach in einer äußerst belastenden Situation befunden habe.

Die Frau habe möglicherweise eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben und deshalb geglaubt, nicht offen über ihre Erfahrungen sprechen zu dürfen. Beaumont bot ihr daraufhin an, die Kosten für rechtliche Unterstützung zu übernehmen.

Die junge Frau nahm das Angebot letztlich nicht an. Beaumont betonte zugleich, dass sie die gegen Walliams erhobenen Anschuldigungen nicht selbst überprüfen könne. Sie habe den Frauen lediglich helfen und sicherstellen wollen, dass sie Unterstützung bekommen.

Walliams bestreitet alle Vorwürfe

Der ehemalige "Little Britain"-Star steht seit Dienstag im Mittelpunkt schwerer Anschuldigungen. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelles Fehlverhalten vor. Zwei von ihnen behaupten, Walliams habe bereits Kontakt zu ihnen aufgenommen, als sie erst 15 Jahre alt waren.

Der 55-Jährige weist sämtliche Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme erklärte er, kein Sexualstraftäter zu sein und keine Gesetze gebrochen zu haben. Zugleich räumte er ein, sich in früheren Beziehungen teilweise gedankenlos verhalten und die Gefühle anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

Beaumont stellte ausdrücklich klar, dass sie nie mit Walliams zusammengearbeitet und auch keine der ihm vorgeworfenen Handlungen selbst beobachtet habe. Ihre Aussagen beruhen auf Informationen, die andere Menschen an sie herangetragen haben.

Plötzlich bekommt sie Unterstützung

Während Beaumont um ihre berufliche Zukunft bangt, zeichnet sich zumindest eine positive Entwicklung ab. Wie "The Sun" am Donnerstag berichtet, ist ihr bereits 2022 veröffentlichtes Buch "Drinking Custard: Diary of a Custard Mum" bei Onlinehändlern ausverkauft.

Auch die Nachfrage nach Tickets für ihre aktuelle Comedy-Tour soll deutlich gestiegen sein. Laut einem Insider aus ihrem Umfeld sei die Unterstützung für Beaumont überraschend groß.

Ob sich ihre Befürchtungen über mögliche Konsequenzen für ihre Fernsehkarriere bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Vorerst scheint ihr öffentliches Auftreten jedenfalls auf viel Zuspruch zu stoßen.