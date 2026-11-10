i David Walliams (r.) wurde mit "Little Britain" berühmt und ist ein erfolgreicher Kinderbuchautor. APA-Images / Everett Collection / www.picturedesk.com Er wollte Anonymität Missbrauchs-Vorwürfe: "Little Britain"-Star enttarnt Er kämpfte vor Gericht um seine Anonymität. Jetzt ist klar: Hinter den schweren Vorwürfen steht David Walliams. Er bestreitet alles. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Rätsel ist gelöst: Der britische Promi, der wochenlang vor Gericht darum gekämpft hatte, anonym zu bleiben, ist David Walliams (55). Das haben die Zeitung "Guardian" und der Nachrichtenkonzern ITN am Dienstag öffentlich gemacht.

Der Komiker, bekannt aus "Little Britain" und als langjähriger Juror bei "Britain's Got Talent", war vor Gericht nur als "PPT" bezeichnet worden.

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Möglich wurde die Enthüllung, weil Walliams die Frist für eine Berufung verstreichen ließ. Vergangene Woche hatte der High Court in London seinen Antrag abgewiesen, die Berichterstattung über ihn verbieten zu lassen.

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"Bereue ich"

In der gemeinsamen Recherche, für die die Journalisten mit mehr als 100 Menschen sprachen, werfen mehrere Frauen Walliams vor, er habe seine Bekanntheit genutzt, um Kontakt zu Mädchen und jungen Frauen aufzunehmen und sie zu "unangemessenen und ausbeuterischen sexuellen Handlungen" zu bewegen.

Einige berichten, er habe sie als Teenagerinnen gezielt umgarnt. Eine Frau erzählt, Walliams habe sich 2004 nach einem Fan-Event bei ihr mit den Worten gemeldet: "Hi, hier ist David Walliams. Du weißt schon, aus dem Fernsehen!"

Walliams weist alle Vorwürfe zurück, auch jedes strafbare Verhalten. In einem Statement räumt er allerdings ein: "Rückblickend wird mir klar, dass ich mich manchmal gedankenlos gegenüber anderen Menschen verhalten habe, mit denen ich lockere sexuelle Beziehungen hatte. Mir ist bewusst, dass ich die Gefühle anderer nicht immer richtig berücksichtigt habe. Das bereue ich."

Unangemessenes Verhalten bestreite er jedoch entschieden, er lasse sich rechtlich beraten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Seine Anwälte hatten vor Gericht argumentiert, eine Veröffentlichung gefährde den psychisch schwer belasteten 55-Jährigen akut. Der Richter entschied jedoch, für seinen Schutz seien die Gesundheitsdienste zuständig, nicht ein Verbot der Berichterstattung.