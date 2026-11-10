i Lola Weippert ist stolz. SchoenLautPodcast/YouTube "Hab's geschafft" Lola Weipperts Füße landen auf Fetisch-Seite Damit hat Lola Weippert nicht gerechnet! Die Moderatorin ist plötzlich auf einer Fetisch-Plattform zum Star geworden. Oder besser gesagt: ihre Füße. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich kennt man Lola Weippert aus Formaten wie "Temptation Island", "FBOY Island" oder dem Talkformat "deep und deutlich".

Seit Jahren arbeitet die 30-Jährige an ihrer Karriere als Moderatorin und begeistert ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Privatleben. Doch jetzt hat ausgerechnet ein Körperteil der TV-Bekanntheit eine eigene Fangemeinde gefunden.

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Auf der internationalen Plattform "WikiFeet", auf der Nutzer Fotos von Promi-Füßen hochladen und bewerten können, ist Lola plötzlich ganz vorne mit dabei. Ihre Füße wurden zunächst zu den "Feet of the Day" gekürt, ehe sie sogar den Titel "Feet of the Week" abräumten.

Ein Video machte ihre Füße berühmt

Auslöser für den ungewöhnlichen Erfolg war offenbar ein Instagram-Video, das Lola vor wenigen Tagen veröffentlichte. Darin sitzt sie in der Maske, legt ihre Füße hoch und präsentiert sie scherzhaft ihren Followern. Dazu läuft ausgerechnet der Song "Käsefuß".

RTL-Moderatorin Lola Weippert i ?

Der Hintergrund: Offenbar hatte ihr zuvor wieder jemand angeboten, für Fotos ihrer Füße zu bezahlen. Lola entschied sich deshalb kurzerhand, ihren Fans den gewünschten Anblick kostenlos zu liefern.

Doch damit nahm die Geschichte erst richtig Fahrt auf. Screenshots ihres Videos landeten auf der Fetisch-Seite und wurden dort fleißig bewertet. Mittlerweile erreichen ihre Füße eine Bewertung von 4,84 von fünf möglichen Sternen. Damit schaffte es die Moderatorin sogar auf die prominente Startseite der Plattform.

"Soll ich ein Fußmanagement gründen?"

Auf Instagram reagiert Lola mit einer gehörigen Portion Selbstironie. "Ich dachte wirklich, ich hätte mit 30 schon so einiges erlebt, aber DAS stand definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte", schreibt sie zu ihrem unerwarteten Erfolg.

Besonders amüsant findet sie, dass ihre Füße offenbar ganz ohne großen Aufwand berühmt geworden sind. Während sie selbst seit Jahren hart an ihrer Karriere arbeite, habe ihren Füßen anscheinend ein einziges Video gereicht, um international Aufmerksamkeit zu bekommen.

"Ich weiß wirklich nicht, ob ich lachen, weinen oder direkt ein eigenes Fußmanagement gründen soll", scherzt die Moderatorin. Und auch ihre Mutter bekommt eine Nachricht: "Mama, ich hab’s geschafft. Zwar anders als gedacht, aber immerhin."

Schon früher auf Fetisch-Seite entdeckt

Ganz neu ist die ungewöhnliche Aufmerksamkeit für Lola allerdings nicht. Bereits im Februar hatte sie festgestellt, dass fremde Menschen Fotos ihrer Füße auf WikiFeet sammeln und bewerten. Damals zeigte sie sich gleichermaßen verwundert und amüsiert über die Entdeckung.

Inzwischen scheint sie ihren unfreiwilligen Nebenjob als Fußmodel mit Humor zu nehmen. Unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag feiern zahlreiche Follower den kuriosen Erfolg. Manche scherzen sogar, dass ihre Füße eine eigene Karriere starten könnten.

Auf WikiFeet befinden sich übrigens auch Fotos zahlreicher anderer Prominenter. Die Nutzer können dort Bilder hochladen und die Füße ihrer Lieblingsstars mit bis zu fünf Sternen bewerten. Eine offizielle Zusammenarbeit mit den abgebildeten Personen ist dafür nicht erforderlich.

Ob Lola Weippert aus ihrer neuen Bekanntheit tatsächlich ein Geschäft macht, bleibt abzuwarten. Vorerst darf sie sich jedenfalls über eine Auszeichnung freuen, die wohl in keinem klassischen Moderatoren-Lebenslauf auftaucht.