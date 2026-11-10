i Königin Mette-Marit steht wegen ihrer früheren Freundschaft zu Jeffrey Epstein erneut in der Kritik. APA-Images / NTB / Lise Åserud Nicht besonders glaubwürdig Epstein-Enthüller zweifelt an Königin Mette-Marit Ein norwegischer Enthüllungsjournalist hält die Erklärungen von Königin Mette-Marit zu ihrer Epstein-Verbindung für fragwürdig. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Königin Mette-Marit (53) kommt von den Schlagzeilen rund um Jeffrey Epstein (†66) nicht los. Jetzt meldet sich der Journalist zu Wort, der die Verbindungen des US-Sexualstraftäters nach Norwegen seit Jahren untersucht. Sein Urteil über die Erklärungen der Königin fällt hart aus.

Tore Gjerstad schreibt für die norwegische Wirtschaftszeitung "Dagens Næringsliv". Gemeinsam mit seinem Kollegen Gard Oterholm hat er unzählige Dokumente zum Fall zusammengetragen. Im Oktober ist ihr Buch dazu erschienen. Es heißt "Epsteins norwegisches Netzwerk und die Lügen, die es verbargen".

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Am vergangenen Freitag war Gjerstad in der Online-Sendung "Royal" des Magazins "Se og Hør" zu Gast und sprach dort mit Königshausexpertin Caroline Vagle.

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"Sah nicht so gut aus"

Gjerstad zufolge war Mette-Marits Verhältnis zu Epstein viel enger als ein paar Begegnungen bei gesellschaftlichen Anlässen. Er spricht von zahlreichen E-Mails, Telefonaten und persönlichen Treffen. Teilweise sei auch geflirtet worden.

Vor allem eine Mail lässt den Journalisten nicht los. Darin schrieb die damalige Kronprinzessin Epstein, sie habe ihn gegoogelt und dabei wenig Schmeichelhaftes gefunden. Gemeint ist offenbar eine Nachricht aus dem Jahr 2011, die mit den Epstein-Akten öffentlich wurde. Darin heißt es, das Ergebnis "sah nicht so gut aus", dahinter ein Smiley. Gjerstad meint dazu: "Für mich ist das eine Bestätigung dafür, dass ihre Erklärung nicht besonders glaubwürdig ist."

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Mette-Marit sagt seit Monaten, sie habe vom Ausmaß seiner Verbrechen nichts gewusst. Im März gab sie gemeinsam mit ihrem Mann, König Haakon (53), ein TV-Interview. Darin sagte sie, Epstein habe sie "manipuliert und getäuscht". Gjerstad kauft ihr das nicht ab. Schließlich hätten die Berichte über Ex-Prinz Andrew (66) und Epstein-Opfer Virginia Giuffre (†41) damals auch in Norwegen für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Der Kontakt zog sich jedenfalls über Jahre. Der Hof hatte 2019 noch angegeben, die Verbindung sei 2013 beendet worden. Laut den im Jänner veröffentlichten Akten schrieben die beiden einander aber noch bis 2014. Im Jahr 2013 wohnte Mette-Marit sogar mehrere Tage in Epsteins Haus in Palm Beach.

Die Königin hat inzwischen schlechtes Urteilsvermögen eingeräumt und sich bei den Opfern sowie bei der Königsfamilie entschuldigt. Die Freundschaft nannte sie im Nachhinein "peinlich".