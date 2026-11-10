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Russell Brand bei der Ankunft am Southwark Crown Court in London.
Russell Brand bei der Ankunft am Southwark Crown Court in London.
Reuters/Jack Taylor
10 Jahre Haft für Brand

"Glaubt, kann alles tun" – Richter fährt Russell an

Schonungslos rechnet ein britischer Richter mit Russell Brand ab! Der ehemalige Hollywood-Liebling wurde  zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 08:22
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Es waren Worte, die im Londoner Southwark Crown Court für einen besonders eindringlichen Moment sorgten. Russell Brand, einst gefeierter Comedian, Schauspieler und Ehemann von Popstar Katy Perry, musste sich am Montag anhören, wie der Richter sein Verhalten während seiner großen Karriere beschrieb.

"Vor etwa 20 Jahren, Russell Brand, wurden Sie berühmt. Sie waren intelligent und in den Augen vieler Menschen witzig und charismatisch", begann Richter Joel Bennathan seine Urteilsbegründung. Dann folgte ein Satz, der den einstigen Hollywood-Star schwer traf: "Sie waren auch zu einem Sexualraubtier geworden."

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"Sie glaubten, Sie könnten tun, was Sie wollten"

Besonders scharf kritisierte der Richter, wie Brand seinen Prominentenstatus ausgenutzt hatte. Seine Berühmtheit habe ihn jahrelang geschützt und ihm das Gefühl gegeben, sich alles erlauben zu können.

Brand habe geglaubt, handeln zu dürfen, wann und wie es ihm gefalle. Gleichzeitig habe er eine beiläufige und arrogante Missachtung des Rechts von Frauen gezeigt, Nein zu sagen.

Auch das Umfeld des Schauspielers bekam sein Fett weg. Laut Richter hätten Menschen aus Brands Entourage sein entsetzliches Verhalten geduldet und teilweise sogar unterstützt. Statt Grenzen zu setzen, sei sein Auftreten als exzentrisches Benehmen eines berühmten Entertainers durchgegangen.

Erst 2023, als britische Medien schwere Vorwürfe gegen Brand veröffentlichten, begann sein Schutz durch die eigene Prominenz zu bröckeln.

"Es war eine Straftat"

Besonders deutlich wurde Bennathan, als er auf einen sexuellen Übergriff aus dem Jahr 2005 einging. Damals hatte Brand eine Frau an ihrem Arbeitsplatz vor anderen Menschen angegriffen. Der Richter erinnerte daran, dass die Tat für die Betroffene durch die Anwesenheit und das anschließende Gelächter anderer Menschen zusätzlich erniedrigend gewesen sei.

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Brands Begleiter hätten das Verhalten möglicherweise als übermütigen Spaß betrachtet, mit dem nur ein Star wie er durchkommen könne. Doch der Richter stellte unmissverständlich klar: "Es war auch eine Straftat."

Und er fügte hinzu, dass Brand damit letztlich eben nicht davongekommen sei.

Keine Regung bei der Urteilsverkündung

Während der Richter die Vorwürfe auflistete und das Strafmaß verkündete, zeigte Russell Brand Berichten zufolge kaum eine sichtbare Reaktion. Der 51-Jährige wurde wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Brand hatte die Vorwürfe während des gesamten Verfahrens bestritten. Die Geschworenen sprachen ihn allerdings in vier Anklagepunkten schuldig. Von drei weiteren Vorwürfen wurde er freigesprochen.

Im Gerichtssaal saß auch seine Ehefrau Laura Gallacher, die weiterhin zu ihrem Mann hält. Als Brand nach der Urteilsverkündung abgeführt wurde, wandte er sich kurz an sie. "Wir werden okay sein", soll er ihr zugerufen haben.

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Opfer hoffen auf einen Schlussstrich

Die Frauen, die gegen Brand ausgesagt hatten, schilderten vor Gericht die schweren und lang anhaltenden Folgen seiner Taten. Eine Betroffene bezeichnete ihn ebenfalls als Sexualraubtier und erklärte, er zeige keine Reue für das Leid, das er verursacht habe.

Für die Opfer ist das Urteil ein wichtiger Schritt nach einem jahrelangen Kampf um Gerechtigkeit. Auch die Londoner Polizei würdigte ihren Mut und betonte, dass ihre Aussagen entscheidend für die Verurteilung gewesen seien.

red, 10.11.2026, 08:22
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