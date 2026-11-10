i Russell Brand muss wohl nicht die volle Zeit absitzen. APA-Images / AFP / HENRY NICHOLLS Kommt wohl früher raus Richter klärt auf: Russell muss NICHT 10 Jahre sitzen Zehneinhalb Jahre Gefängnis für Russell Brand (51)! Doch der verurteilte Hollywood-Star könnte bereits deutlich früher wieder auf freiem Fuß sein. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 07:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Urteil, das am Montag für internationale Schlagzeilen sorgte. Russell Brand wurde am Londoner Southwark Crown Court zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Der frühere Schauspieler und Comedian hatte sich zwischen 2004 und 2009 an vier Frauen schuldig gemacht. Eine Jury sprach ihn vergangene Woche wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig.

Doch während die lange Haftstrafe zunächst nach mehr als einem Jahrzehnt hinter Gittern klingt, erklärte Richter Joel Bennathan bei der Verkündung ein wichtiges Detail: Brand muss nicht die gesamte Zeit im Gefängnis verbringen.

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Richter erklärt die Sieben-Jahre-Regel

"Sie werden zwei Drittel dieser Strafe verbüßen und anschließend unter Auflagen entlassen", erklärte Bennathan dem 51-Jährigen. Bei einer Gesamtstrafe von zehneinhalb Jahren entspricht das exakt sieben Jahren Haft.

Der Grund liegt im britischen Strafrecht. Bei bestimmten schweren Straftaten sieht dieses vor, dass Verurteilte nach zwei Dritteln ihrer Freiheitsstrafe unter Auflagen entlassen werden. Die restliche Zeit der Strafe verbringen sie außerhalb des Gefängnisses, bleiben aber weiterhin unter staatlicher Aufsicht.

Für Brand bedeutet das: Sollte sich an seiner Verurteilung nichts ändern, könnte er ungefähr im November 2033 wieder auf freiem Fuß sein. Die wenigen Tage, die er bereits seit seinem Schuldspruch in Untersuchungshaft verbracht hat, werden auf seine Strafe angerechnet.

Bei Verstößen droht erneut Gefängnis

Ein Freispruch oder ein vorzeitiges Ende seiner Strafe ist die Entlassung allerdings nicht. Brand müsste sich nach seiner Freilassung weiterhin an bestimmte Auflagen halten. Welche Bedingungen konkret gelten werden, steht derzeit noch nicht fest.

Der Richter machte außerdem deutlich, dass Verstöße ernsthafte Konsequenzen haben könnten. Sollte Brand gegen seine Entlassungsauflagen verstoßen, könnte er wieder ins Gefängnis zurückgebracht werden.

Seine Strafe endet somit nicht automatisch mit dem Tag, an dem er die Haftanstalt verlässt. Die vollständige Strafdauer von zehneinhalb Jahren bleibt bestehen.

Lebenslange Folgen für Hollywood-Star

Und selbst nach dem offiziellen Ende seiner Gefängnisstrafe wird Russell Brand nicht sämtliche Konsequenzen seiner Verurteilung hinter sich lassen können. Wie die Londoner Metropolitan Police bestätigt, muss sich der Schauspieler lebenslang an die britischen Meldepflichten für verurteilte Sexualstraftäter halten.

Dazu gehört unter anderem, dass er bestimmte persönliche Angaben gegenüber den zuständigen Behörden aktuell halten muss. Bei Verstößen gegen diese gesetzlichen Pflichten drohen weitere strafrechtliche Konsequenzen.

Die lebenslange Registrierung ist unabhängig davon, ob Brand nach sieben Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird oder nicht.

Drei Kinder müssen auf Vater verzichten

Besonders schwer trifft die lange Haftstrafe auch Brands Familie. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) und die drei gemeinsamen Kinder müssen nun über Jahre ohne ihn auskommen. Laura hatte ihrem Mann auch nach dem Schuldspruch die Treue gehalten und erschien am Montag zur Urteilsverkündung.

Der Verteidiger des Schauspielers hatte vor Gericht auf die Folgen für seine Familie hingewiesen. Das Ehepaar müsse seinem ältesten Kind erklären, warum der Vater plötzlich für so lange Zeit nicht mehr nach Hause kommen werde.

Richter Bennathan berücksichtigte die familiären Umstände bei seiner Entscheidung, stellte aber klar, dass Brand selbst die Verantwortung für seine Situation trägt.