i Andrea Kiewel im Sommer 2023. Auch hier super-fesch. Sie wollte aber ein paar Kilos loswerden. APA-Images / Action Press / Kammerer,Bernd Radikaler Abnehm-Trick 15 Kilo weg! Andrea Kiewel zeigt sich völlig verändert Veränderung bei Andrea Kiewel (61)! Die beliebte "Fernsehgarten"-Moderatorin hat mehr als 15 Kilogramm abgenommen und fühlt sich heute fitter denn je. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 26 Jahren steht Andrea Kiewel für den ZDF-"Fernsehgarten" vor der Kamera und begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum. Zuletzt fiel vielen Zuschauern auf, dass die Moderatorin deutlich schlanker geworden ist. Im Gespräch mit der deutschen "Bild" bestätigt die 61-Jährige nun, dass sie mehr als 15 Kilogramm verloren hat. Ihr neues Körpergefühl macht sie dabei besonders glücklich.

"Ich bin in der Form meines Lebens", schwärmt Kiewel. Sogar ihre Kleidung von vor zehn Jahren passe ihr inzwischen wieder. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Denn ihre Gewichtszunahme hatte ursprünglich nichts mit mangelnder Disziplin zu tun, sondern mit einer emotionalen Ausnahmesituation.

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"Vielleicht hat mich das Essen vor einem Trauma bewahrt"

Seit knapp zehn Jahren lebt Andrea Kiewel in Israel. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und die darauffolgende Zeit hinterließen bei der Moderatorin tiefe Spuren. Nächtliche Sirenenalarme und die ständige Sorge um ihre Sicherheit belasteten sie zunehmend.

So sieht Andrea Kiewel aktuell aus. APA-Images / Action Press / Agentur Wehnert

Um mit der Situation zurechtzukommen, begann sie nach eigenen Angaben, deutlich mehr zu essen. Mehrmals täglich habe sie große Mahlzeiten zu sich genommen, dazu abwechselnd Süßes und Salziges. Heute bezeichnet sie dieses Verhalten als "emotionales Trostessen".

Rückblickend betrachtet Kiewel diese Phase mit Verständnis für sich selbst. Sie könne sich sogar vorstellen, dass ihr das viele Essen damals geholfen habe, die psychische Belastung auszuhalten. Über die Monate kamen allerdings mehr als 15 zusätzliche Kilogramm zusammen.

Halbe Portionen und kein Abendessen

Erst rund zwei Jahre später fühlte sich die Moderatorin wieder stabil genug, um ihre Gewohnheiten zu verändern. Sie begann erneut mit regelmäßigem Sport und stellte gleichzeitig ihre Ernährung um. Statt komplizierter Diätprogramme setzt Kiewel vor allem auf eine einfache Regel: kleinere Portionen.

Andrea Kiewel zeigt ihr "Talent" i ?

"Ich esse oft nur noch die Hälfte jeder Portion und diszipliniere mich sehr", erklärt sie gegenüber "Bild". Zusätzlich verzichtet sie nach eigenen Angaben konsequent auf das Abendessen. Mit dieser Kombination habe sie ihr Gewicht langsam und kontinuierlich reduziert.

Auch Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Die 61-Jährige absolviert regelmäßig Pilates-Einheiten und ergänzt ihr Training durch Muskelaufbau und Cardio. Eine Wunderdiät steckt hinter ihrer Veränderung also nicht, sondern eine längerfristige Umstellung ihres Alltags.

"Auch die Sorgen werden schlanker"

Für Andrea Kiewel geht es inzwischen allerdings um wesentlich mehr als die Zahl auf der Waage. Besonders freut sie sich darüber, dass sie sich wieder energiegeladener und ausgeglichener fühlt. Schon morgens starte sie mit neuer Kraft in den Tag und gehe offener auf andere Menschen zu.

Auch ihre Geduld habe sich verbessert. "Und auch die Sorgen werden schlanker. Insgesamt bin ich sonniger geworden", beschreibt die Moderatorin ihr neues Lebensgefühl.

Die Fans dürfen sich unterdessen schon bald wieder auf die beliebte TV-Moderatorin freuen. Nach dem Ende der diesjährigen "Fernsehgarten"-Saison ist Kiewel ab dem 10. November in der neuen ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" zu sehen. Darin muss sie fünf Tage lang vor prominenten Verfolgern flüchten und verschiedene Aufgaben bewältigen.