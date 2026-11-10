i Til Schweiger erinnert sich ungern an Harvey Weinstein. APA Images 17 Anrufe "Sei keine Pussy" – Weinstein beleidigte Til Schweiger Irre Hollywood-Geschichte! Til Schweiger (62) packt über eine Begegnung mit dem mittlerweile verurteilten Filmproduzenten Harvey Weinstein (74) aus. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Glamour, große Stars und ein mächtiger Filmproduzent: Für Til Schweiger hätte die Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino im Jahr 2009 kaum aufregender sein können.

Damals stand der deutsche Schauspieler für den Kinohit "Inglourious Basterds" gemeinsam mit Brad Pitt vor der Kamera. Produziert wurde der Film unter anderem von Harvey Weinstein, der damals zu den einflussreichsten Männern Hollywoods gehörte.

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Im Interview mit dem deutschen "Playboy" erinnert sich Schweiger jetzt an eine Begegnung mit dem Produzenten, die er so schnell nicht vergessen sollte. Zunächst sei Weinstein ausgesprochen freundlich gewesen und habe ihn am Filmset mit Komplimenten überschüttet. Doch nur wenig später habe der Schauspieler eine ganz andere Seite des Hollywood-Moguls kennengelernt.

"Du stehst jetzt auf!"

Nach einem langen Drehtag lag Schweiger bereits erschöpft im Bett, als plötzlich sein Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung war Harvey Weinstein, der unbedingt mit ihm feiern gehen wollte. Der Schauspieler erklärte, dass er schlafen müsse, weil am nächsten Morgen schon wieder Dreharbeiten anstanden.

Doch Weinstein habe die Absage nicht akzeptieren wollen. "Du stehst jetzt auf!", soll der Produzent gefordert haben. Schweiger blieb allerdings hartnäckig und erklärte ihm erneut, dass er nicht mitkommen werde.

Die Situation sei daraufhin eskaliert. Weinstein habe begonnen, den Schauspieler massiv zu beschimpfen: "Don't be a pussy", soll er zu ihm gesagt haben. Und: "Für wen zum Teufel hältst du dich eigentlich?" Irgendwann wurde es Schweiger zu viel und er legte einfach auf.

17 verpasste Anrufe am nächsten Morgen

Damit war die Sache allerdings noch lange nicht erledigt. Als Schweiger am nächsten Morgen auf sein Handy schaute, traute er offenbar seinen Augen kaum.

"Am nächsten Morgen habe ich auf mein Handy geschaut, und da waren 17 verpasste Anrufe", erzählt der 62-Jährige im "Playboy". Auch seine Mailbox sei mit wüsten Beschimpfungen gefüllt gewesen.

Schweiger löschte die Nachrichten und ließ sich auf keine weitere Diskussion ein. Nach eigenen Angaben war das zugleich sein letzter persönlicher Kontakt mit dem Hollywood-Produzenten.

Weinstein wollte ihn als "Frauen-Magnet"

Warum Weinstein ausgerechnet ihn unbedingt zum Feiern mitnehmen wollte, glaubt Schweiger heute zu wissen. Der Produzent habe ihn offenbar als Unterstützung beim Kennenlernen von Frauen gebrauchen wollen.

"Der hat mich in dem Moment halt als Frauen-Magnet gebraucht", vermutet der Schauspieler. Weinstein habe sich wohl erhofft, dass durch Schweigers Anwesenheit auch für ihn etwas abfallen würde.

Ob ihm seine Absage möglicherweise eine größere Hollywood-Karriere gekostet habe, wurde Schweiger ebenfalls gefragt. Schließlich war Weinstein damals dafür bekannt, enormen Einfluss auf Filmproduktionen und Besetzungsentscheidungen zu haben.

Der 62-Jährige glaubt allerdings nicht daran. Dafür sei der Zwischenfall seiner Einschätzung nach zu unbedeutend gewesen. Berufliche Konsequenzen habe er deshalb nicht bemerkt.

Weinstein sitzt heute im Gefängnis

Die Begegnung fand Jahre vor dem öffentlichen Zusammenbruch von Weinsteins Hollywood-Imperium statt. 2017 wurden zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Produzenten bekannt, die schließlich die weltweite MeToo-Bewegung auslösten.

In mehreren Strafverfahren wurde Weinstein wegen Sexualverbrechen verurteilt. Der ehemalige Filmmogul sitzt inzwischen im Gefängnis.

Til Schweiger wiederum blickt heute mit deutlicher Distanz auf den Vorfall zurück. Während Weinstein damals zu den mächtigsten Persönlichkeiten der Filmbranche gehörte, ließ sich der deutsche Schauspieler von dessen Wutausbruch offenbar nicht einschüchtern.