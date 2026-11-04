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Til Schweiger ist wieder vergeben.
Til Schweiger ist wieder vergeben.
APA-Images / dpa / Henning Kaiser
Neuanfang für Schauspieler

Til Schweiger spricht erstmals über "meine Freundin"

Lange schwieg Til Schweiger zu den Gerüchten. Jetzt bestätigt er selbst, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt.
Von Heute Entertainment
04.11.2026, 21:44
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Jetzt ist es offiziell: Til Schweiger (62) ist wieder verliebt. Im neuen "Playboy" spricht der Schauspieler zum ersten Mal selbst von "meiner Freundin", und bestätigt damit, worüber schon länger spekuliert wurde.

Bereits vor einiger Zeit hatte "Bild" berichtet, dass eine Frau namens Oona die neue Liebe in Schweigers Leben sein soll. Sie soll sich häufig bei ihm auf Mallorca aufhalten, wo der Filmstar seit Jahren lebt. Eine Anfrage zu der Beziehung ließ Schweiger damals noch unbeantwortet. Jetzt erwähnt er sie im Interview ganz selbstverständlich.

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Neue Ruhe

Die Beziehung fällt in eine Zeit, in der sich für Schweiger vieles verändert hat. Seit Februar trinkt er keinen Alkohol mehr, er hat eine Therapie gemacht und spricht offen darüber, dass er "sicher eine Suchtperson" sei. Seine Freundin scheint ihm geholfen zu haben, sein Leben mit anderen Augen zu sehen.

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Das Ergebnis klingt jedenfalls nach einem Neuanfang. Heute sei er "in einem Stadium von innerer Ruhe, in der ich mein ganzes Leben nicht war", sagt Schweiger.

red, 04.11.2026, 21:44
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