i Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line. APA-Images / PA / Nick Zonna Achtung, Spoiler! "One Piece"-Bösewicht flieht – jetzt droht Imus Rache Auf der Rieseninsel Elbaf überschlagen sich die Ereignisse! Nach Sanjis gewaltigem Angriff soll ein mächtiger Gegner die Flucht ergreifen. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 18:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Achtung, massive Spoiler! Wer die kommenden Entwicklungen im Manga von Eiichiro Oda (51) selbst entdecken möchte, sollte jetzt NICHT weiterlesen.

Im Internet kursieren bereits erste Informationen zu Kapitel 1198, das offiziell erst am 8. November erscheinen soll.

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Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Im Mittelpunkt steht erneut der Kampf zwischen Sanji und dem Heiligen Ritter Killingham. Der Koch der Strohhutbande hatte seinen Gegner im vorherigen Kapitel mit einem gewaltigen Tritt getroffen und dessen Helm zerstört.

Nun könnte sich zeigen, welche Folgen dieser Angriff tatsächlich hat.

Killingham soll die Flucht ergreifen

Laut ersten Berichten zu den noch unveröffentlichten Seiten steht Killingham nach Sanjis Angriff vor einer schweren Niederlage. Einige Spoiler behaupten sogar, dass der Heilige Ritter die Flucht ergreift.

Eine endgültige Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht. Andere Vorabberichte sprechen davon, dass Sanji den Kampf für sich entscheiden könnte.

Besonders spannend ist dabei die Frage nach Sanjis neuer Kraft. In Kapitel 1197 zeigte er eine außergewöhnliche Form von Haki, die selbst seinen Gegner überraschte.

Ob es sich tatsächlich um das seltene Königshaki handelt, bleibt umstritten. Während Killingham diese Möglichkeit in Betracht zieht, bezeichnet Sanji seine Fähigkeit selbst als besonders starkes Rüstungshaki.

Jetzt rückt Imu in den Mittelpunkt

Doch nicht nur Sanji könnte im nächsten Kapitel für Aufsehen sorgen. Auch Imu, die geheimnisvolle Gestalt an der Spitze der Weltregierung, soll wieder eine wichtige Rolle spielen.

Ersten Spoilerberichten zufolge könnte Imus gewaltige Macht im weiteren Kampf um Elbaf entscheidend werden. Besonders die Frage, wie die Weltregierung auf mögliche Niederlagen ihrer Heiligen Ritter reagiert, sorgt unter Fans für Spekulationen.

Einige Vorabberichte bringen außerdem den Riesenprinzen Loki ins Spiel. Demnach könnte dessen bislang geheimnisvolle Verwandlung endlich genauer gezeigt werden.

Sollte sich das bestätigen, würde Oda gleich mehrere große Handlungsstränge auf der Rieseninsel vorantreiben.

Fans warten auf die nächste Enthüllung

Auch Zorro könnte im neuen Kapitel wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Sein Kampf gegen den Heiligen Ritter Sommers ist noch nicht abschließend geklärt.

Die ersten Leaks sprechen von einer möglichen Entscheidung in beiden Kämpfen. Ob die Strohhutbande damit tatsächlich einen entscheidenden Sieg über die Weltregierung erringt, ist aber noch offen.

Fest steht: Kapitel 1198 könnte die Machtverhältnisse auf Elbaf erheblich verändern.