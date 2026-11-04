i Thomas Anders und Dieter Bohlen werden so schnell nicht mehr die Bühne teilen. IMAGO/Berlinfoto; IMAGO/Panama Pictures Wer geht auf die Bühne? Bohlen gegen Anders! Modern-Talking-Duell eskaliert Dieter Bohlen und Thomas Anders standen einst gemeinsam als Modern Talking auf der Bühne. Doch jetzt kommt es zu einem kuriosen musikalischen Duell. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 15:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Hits wie "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" und "Brother Louie" schrieben Dieter Bohlen und Thomas Anders Musikgeschichte.

Doch aus dem einstigen Erfolgsduo wurden zwei Solokünstler, deren Verhältnis seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

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Die schlimmsten Sprüche von Dieter Bohlen i ?

Jetzt steht ein neuer, durchaus kurioser Höhepunkt bevor: Im Mai 2027 kämpfen die beiden gewissermaßen um dasselbe Publikum.

Bohlen sagt ab, Anders kommt

Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, sollte Dieter Bohlen ursprünglich bereits im Herbst 2026 im RuhrCongress in Bochum auftreten. Doch das Konzert wurde abgesagt.

Nun steht fest, wer im kommenden Jahr in der Halle die großen Modern-Talking-Hits präsentieren wird: Thomas Anders.

Der 63-Jährige gastiert dort am 22. Mai 2027 mit seinem Programm "Thomas Anders sings Modern Talking – The Best Live". Doch damit nicht genug!

Ex-Partner treten zeitgleich auf

Denn Dieter Bohlen hat keineswegs auf einen Auftritt im Ruhrgebiet verzichtet. Der Poptitan steht am selben Tag im benachbarten Oberhausen auf der Bühne.

Und der Zufall wird noch kurioser: Beide Konzerte beginnen um exakt 20 Uhr.

Thomas Anders - sein Leben in Bildern i ?

Damit müssen sich die Fans der einstigen Kultband entscheiden, welchem der beiden Musiker sie an diesem Abend zuhören möchten.

Während Anders die Hits von Modern Talking mit seiner unverwechselbaren Stimme präsentiert, setzt Bohlen bei seiner "Cheri Cheri Lady Tour 2027" ebenfalls auf die großen Erfolge seiner Karriere.

Ein musikalisches Fernduell, das wohl für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Von Freundschaft keine Spur?

Dass die beiden ehemaligen Bandkollegen nicht immer gut aufeinander zu sprechen waren, ist längst bekannt.

Nach der endgültigen Trennung von Modern Talking im Jahr 2003 folgten immer wieder öffentliche Spitzen und unterschiedliche Darstellungen ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Zuletzt sorgte Bohlen mit Überlegungen zu einer möglichen Wiedervereinigung für Schlagzeilen.

Anders zeigte sich allerdings wenig begeistert von einem erneuten gemeinsamen Projekt. Nun stehen die beiden zwar am selben Abend auf der Bühne – allerdings jeder für sich.

Fans müssen sich entscheiden

Ob die zeitgleichen Auftritte tatsächlich bewusst so geplant wurden, ist nicht bekannt.

Fest steht lediglich, dass beide Künstler am 22. Mai 2027 in Nordrhein-Westfalen auftreten und ihre Konzerte zur selben Uhrzeit beginnen.

Ein offizieller Wettbewerb ist das natürlich nicht.