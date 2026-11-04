i Charles und Alexandra Leclerc haben am 3. November ihr erstes Kind bekommen. REUTERS/Manon Cruz Baby-Glück bei F1-Star Leclerc ist Papa! Babyname ist eine süße Hommage Formel-1-Star Charles Leclerc und Ehefrau Alexandra sind Eltern einer Tochter. Ihr Name lässt Fans an einen ganz besonderen Menschen denken. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude in Monaco! Ferrari-Pilot Charles Leclerc (29) und seine Ehefrau Alexandra Leclerc (24) sind Eltern geworden. Am 3. November kam ihre Tochter zur Welt, wie das Paar einen Tag später auf Instagram verkündete. Dazu schrieben die beiden nur: "Bianca 🤍 3.11.26".

Der Name berührt viele Formel-1-Fans, denn er erinnert an einen Menschen, der in Leclercs Leben eine ganz besondere Rolle spielte: Jules Bianchi. Der französische Rennfahrer war Leclercs Taufpate und großes Vorbild. Bianchi verunglückte 2014 beim Großen Preis von Japan in Suzuka schwer und starb im Juli 2015 mit nur 25 Jahren an den Folgen. Leclerc hat immer wieder betont, wie viel er ihm verdankt.

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Hochzeit im Februar

Ob der Name tatsächlich eine Hommage an Bianchi ist, haben die frischgebackenen Eltern selbst nicht verraten. Für viele Fans ist die Verbindung aber offensichtlich.

Offiziell angekündigt hatte das Paar die Schwangerschaft übrigens nie. Erste Gerüchte gab es im Sommer, als Alexandra beim Grand Prix in Ungarn mit sichtbarem Babybauch im Fahrerlager auftauchte. Im September bestätigte Leclerc dann in einem Live-Chat, dass er Vater wird. Erst im Februar hatten die beiden in Monaco standesamtlich geheiratet, eine große Hochzeitsfeier soll 2027 folgen.

Mit Bianca ist die Familie jetzt zu viert, zumindest wenn es nach dem Papa geht: Ihren Dackel Leo betrachten die beiden nämlich schon lange als ihren ersten "Sohn".