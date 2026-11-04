i HandofBlood muss seinen Stream beenden. Twitch "Ich muss ausmachen..." Polizei bei Twitch-Star? Er bricht Stream plötzlich ab Mitten im Livestream wird HandOfBlood von einer Mitarbeiterin unterbrochen. Wenige Augenblicke später beendet er überraschend die Übertragung. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rätselhafte Szenen bei Twitch-Star HandOfBlood! Der deutsche Streamer, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Knabe heißt, hat am Dienstagabend seinen Livestream völlig überraschend abgebrochen.

Bis dahin schien alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Doch dann betrat plötzlich eine Mitarbeiterin den Raum und bat den Influencer, sein Mikrofon stummzuschalten.

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Was sie ihm anschließend mitteilte, konnten die Zuschauer nicht hören. Die Reaktion des Streamers ließ allerdings erkennen, dass ihn die Nachricht offenbar überraschte.

Wenige Augenblicke später war Schluss.

"Ich muss den Stream ausmachen"

"Ich muss den Stream ausmachen, Leute", erklärte HandOfBlood seinen Zuschauern. Dann wirkte er selbst unsicher, wann er wieder vor der Kamera stehen würde: "Ich meld mich? I guess? Ich mach den Stream aus. Alles weitere dann – keine Ahnung. Morgen oder so. Bis denn."

Kurz darauf endete die Übertragung. Doch damit begann die eigentliche Aufregung erst.

Waren Polizisten im Gebäude?

Aufmerksamen Zuschauern fiel auf, dass bei der kurz geöffneten Tür mehrere dunkel gekleidete Personen im Hintergrund zu erkennen waren. Auf deren Rücken sollen weiße Schriftzüge zu sehen gewesen sein. Einige Fans vermuten deshalb, dass es sich um Polizeibeamte gehandelt haben könnte.

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In sozialen Netzwerken kursieren außerdem Videos, die angeblich Einsatzfahrzeuge vor dem Gebäude des Streamers zeigen. Ein weiterer Clip soll dokumentieren, wie eine Person aus dem Gebäude geführt wird.

Ob diese Aufnahmen tatsächlich am selben Ort entstanden sind und mit dem Stream-Abbruch zusammenhängen, ist allerdings nicht bestätigt. Auch ob überhaupt ein Polizeieinsatz stattfand, bleibt bislang offen.

HandOfBlood meldet sich bei Fans

Nach dem ungewöhnlichen Vorfall wandte sich HandOfBlood über seine Instagram-Story an seine Community. Dort versuchte er zunächst, die Sorgen seiner Zuschauer zu zerstreuen. Die Fans müssten sich keine Sorgen machen, erklärte er sinngemäß. Er wolle sich in den kommenden Tagen melden und aufklären, was passiert sei.

Allerdings deutete er auch an, dass er möglicherweise am Mittwoch nicht streamen könne. Eine konkrete Erklärung für den plötzlichen Abbruch lieferte er zunächst nicht.

Fans rätseln über Hintergründe

In der Community kursieren inzwischen unterschiedliche Theorien.

Einige Zuschauer vermuten einen sogenannten Swatting-Vorfall. Dabei wird durch einen falschen Notruf absichtlich ein Polizeieinsatz ausgelöst. Andere spekulieren über eine mögliche Durchsuchung oder sogar eine inszenierte Werbeaktion.

Für keine dieser Vermutungen gibt es derzeit eine belastbare Bestätigung.

Ob HandOfBlood selbst von einem möglichen Einsatz betroffen war, ist ebenfalls unbekannt.