i Matt Lucas und David Walliams. IMAGO/Avalon.red Seine Serie kennt jeder! "Ich war erst 15" – Frau erhebt Vorwürfe gegen TV-Star Schwere Anschuldigungen gegen "Little Britain"-Star David Walliams (55)! Eine Frau behauptet, der britische Komiker habe sie sexuell angegriffen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 06:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Little Britain" wurde David Walliams zum gefeierten TV-Star, später verdiente er als Kinderbuchautor Millionen. Doch eine gemeinsame, dreijährige Recherche des britischen "Guardian" und von ITV News wirft nun ein völlig anderes Licht auf den 55-Jährigen.

Mehrere Frauen berichten darin von angeblich unangemessenem Verhalten und sexuellen Annäherungsversuchen, die teilweise bis in ihre Jugend zurückreichen.

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Besonders schwer wiegen die Aussagen einer Frau, die zum Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse erst 15 Jahre alt gewesen sein soll. Ihre Geschichte beginnt im Jahr 2007, als Walliams bereits zu den bekanntesten Komikern Großbritanniens gehörte.

Plötzlich meldete sich der berühmte TV-Star

Nach Angaben der heute erwachsenen Frau kontaktierte Walliams sie damals überraschend über die soziale Plattform MySpace. Der Schauspieler war zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Für den Teenager dürfte die Aufmerksamkeit eines derart prominenten Fernsehstars zunächst ungewöhnlich gewesen sein.

Später soll Walliams das Mädchen in sein Londoner Stadthaus eingeladen haben, dessen Wert damals mit rund 3,2 Millionen Pfund angegeben wurde. Dort soll es nach ihrer Darstellung zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

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Die Frau bezeichnet das Erlebnis gegenüber den recherchierenden Journalisten ausdrücklich als sexuelle Gewalt. Ihre Schilderung gehört zu den schwerwiegendsten Anschuldigungen der nun veröffentlichten Recherche. Eine unabhängige gerichtliche Feststellung zu dem behaupteten Vorfall liegt nicht vor.

Noch ein Mädchen war erst 15

Die Journalisten sprachen auch mit einer weiteren Frau, die Walliams nach eigenen Angaben als 15-Jährige kennengelernt hatte. Unter dem Pseudonym "Alex" berichtet sie von einer Begegnung bei einer "Little Britain"-Veranstaltung im Jahr 2004.

Damals übergab sie dem Schauspieler selbst geschriebene Drehbücher und ihre Kontaktdaten. Anschließend soll Walliams sie angerufen und ihr Unterstützung bei ihren beruflichen Ambitionen angeboten haben. Über einen längeren Zeitraum blieben die beiden telefonisch und per E-Mail in Kontakt.

Die Frau wirft dem Schauspieler vor, das Machtgefälle zwischen einem berühmten Erwachsenen und einer jungen Bewunderin ausgenutzt zu haben. Laut ITV entwickelte sich später, als sie 17 war, eine sexuelle Beziehung. Auch diese Anschuldigungen bestreitet Walliams.

"Ich bin kein Sexualstraftäter"

Der britische Komiker hat sämtliche Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens zurückgewiesen. In einer schriftlichen Stellungnahme an die Journalisten betont er, kein Sexualstraftäter zu sein und keine Gesetze gebrochen zu haben.

Gleichzeitig räumt Walliams ein, sich in früheren unverbindlichen Beziehungen mitunter gedankenlos verhalten und die Gefühle anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. Dass er seine Bekanntheit gezielt ausgenutzt habe, um Frauen zu manipulieren oder zu sexuellen Kontakten zu bewegen, weist er jedoch entschieden zurück.

Auch die Londoner Metropolitan Police hat sich inzwischen zu den Enthüllungen geäußert. Der Polizei lagen nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine entsprechenden Anzeigen wegen sexueller Übergriffe vor. Sollten sich Betroffene melden, würden ihre Aussagen sorgfältig geprüft.

BBC zieht bereits Konsequenzen

Die Vorwürfe haben dennoch bereits erhebliche Auswirkungen auf Walliams' Karriere. Die BBC entfernt derzeit unter anderem "Little Britain" und weitere Sendungen mit dem Schauspieler aus ihrem Streamingangebot. Auch seine Literaturagentur Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit beendet.

Walliams hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der Anschuldigungen gerichtlich zu verhindern. Ein Londoner Richter lehnte den entsprechenden Antrag jedoch ab. Dabei ging es ausschließlich um die Zulässigkeit der Berichterstattung und nicht um die Frage, ob die Vorwürfe zutreffen.

Für die Frauen, die nun an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist die Veröffentlichung der Recherche ein bedeutender Schritt. Ob aus den Anschuldigungen strafrechtliche Ermittlungen entstehen, bleibt abzuwarten.