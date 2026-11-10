i Russell Brand wurde verurteilt. REUTERS/Toby Shepheard 10 Jahre muss er sitzen "Ein toter Mann" – Knast-Insider warnt Russell Brand Für Russell Brand (51) könnten die nächsten Wochen gefährlich werden! Denn jetzt meldet sich ein Ex-Häftling mit einer erschreckenden Warnung zu Wort. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag wurde Russell Brand zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der frühere Comedian muss seine Strafe zunächst im Londoner HMP Wandsworth verbüßen, jener Haftanstalt, in der auch Tennis-Legende Boris Becker 2022 mehrere Wochen verbringen musste. Doch ausgerechnet dort könnte Brand nach Einschätzung eines ehemaligen Insassen besonders gefährdet sein.

Der Mann, der erst im vergangenen Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde, sprach mit der britischen Zeitung "The Sun" über die Zustände hinter den Mauern. Seine Warnung fällt drastisch aus: Sollte Brand länger in Wandsworth bleiben, sei er in ernsthaften Schwierigkeiten – ein "dead man walking", also sinngemäß ein wandelnder Toter.

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"Er muss überleben, bis er verlegt wird"

Der ehemalige Häftling ist überzeugt, dass der Schauspieler aufgrund seiner Bekanntheit und seiner Verurteilung zur Zielscheibe werden könnte. Brand müsse deshalb unbedingt unauffällig bleiben und jede Konfrontation vermeiden.

"Er muss überleben, bis er dauerhaft verlegt wird", erklärt der Ex-Insasse gegenüber der "Sun". Er beschreibt Wandsworth als gewalttätig, korrupt, schmutzig und laut. Schon kleinste Auseinandersetzungen könnten seiner Erfahrung nach in Gewalt ausarten.

Besonders schwer wiegt eine weitere Behauptung des Mannes: Während seiner Haftzeit sollen sogar Gefängnismitarbeiter andere Insassen dafür bezahlt haben, Mitgefangene anzugreifen. Unabhängig bestätigt ist dieser schwere Vorwurf allerdings nicht.

Brand sitzt bereits allein in seiner Zelle

Die Sorge um Brands Sicherheit scheint auch innerhalb des Gefängnisses eine Rolle zu spielen. Britischen Medienberichten zufolge wurde der 51-Jährige nach einer Sicherheitsprüfung zunächst allein in einer Zelle untergebracht und von anderen Gefangenen getrennt.

Dabei geht es nicht nur um seine Verurteilung wegen Sexualdelikten. Auch seine Prominenz und sein Vermögen könnten ihn nach Einschätzung von Beobachtern zu einem möglichen Ziel für Erpressung und Gewalt machen.

Offizielle Berichte dokumentieren seit Jahren erhebliche Probleme in Wandsworth, darunter Überbelegung, schlechte hygienische Bedingungen und Gewalt unter Häftlingen. Ob es bereits konkrete Drohungen gegen Russell Brand gegeben hat, ist jedoch nicht bekannt.

Jetzt könnte er verlegt werden

Für Brand dürfte die Unterbringung in Wandsworth ohnehin nur eine Zwischenstation sein. Laut britischen Medien prüfen die Behörden eine Verlegung in eine andere Haftanstalt, die besser auf verurteilte Sexualstraftäter ausgerichtet ist.

Wann und wohin der Schauspieler tatsächlich gebracht wird, steht noch nicht fest. Bis dahin soll er aus Sicherheitsgründen besonders überwacht werden.