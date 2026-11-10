i Russell Brand sitzt bereits im Gefängnis. IMAGO/News Licensing Als Horror-Knast bekannt DAS ist sein Gefängnis! Russell Brand sitzt schon Es ist berüchtigt. Nach seiner Verurteilung zu zehneinhalb Jahren Gefängnis sitzt Russell Brand (51) im Londoner HMP Wandsworth. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 15:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag wurde Russell Brand am Londoner Southwark Crown Court wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Schon nach seinem Schuldspruch in der vergangenen Woche war der frühere Hollywood-Star in Gewahrsam genommen worden. Wie britische Medien berichten, wurde er in das Gefängnis HMP Wandsworth im Südwesten Londons gebracht.

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Die Haftanstalt gehört zu den größten Gefängnissen Großbritanniens und beherbergt mehr als 1.500 Insassen. Doch vor allem ihr schlechter Ruf sorgt für Schlagzeilen. Denn hinter den Mauern des historischen Gebäudes wurden in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Missstände festgestellt.

Boris Becker sprach von einem Überlebenskampf

Einer, der die Zustände aus eigener Erfahrung kennt, ist Boris Becker. Der ehemalige Tennisstar wurde 2022 wegen Insolvenzdelikten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und verbrachte zunächst rund vier Wochen in Wandsworth, bevor er in das Gefängnis Huntercombe verlegt wurde.

Später schilderte Becker die ersten Wochen als eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens. In seinem Buch "Inside" berichtete er von ständigen Schreien aus den Nachbarzellen, Schlaflosigkeit und der Angst vor anderen Häftlingen. Zeitweise habe er bis zu 22 Stunden täglich in seiner kleinen Zelle verbringen müssen.

"Das ist Folter", beschrieb Becker seine damaligen Gefühle. Der frühere Wimbledon-Sieger fühlte sich nach eigenen Angaben einsam, verloren und von gefährlichen Mitgefangenen umgeben. Auch gegenüber dem britischen "Guardian" bezeichnete er Wandsworth als eines der härtesten Gefängnisse des Landes.

"Er ist ein toter Mann"

Wie gefährlich der Aufenthalt für Russell Brand tatsächlich werden könnte, darüber wird in Großbritannien bereits diskutiert. Ein ehemaliger Wandsworth-Häftling zeichnet gegenüber der britischen "Sun" ein düsteres Bild vom Gefängnisalltag.

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Die Haftanstalt sei gewalttätig, schmutzig und laut. Der Mann behauptet außerdem, dass Brand aufgrund seiner Bekanntheit und seiner Verurteilung besonders gefährdet sein könnte. Seine drastische Warnung: Sollte der Schauspieler dauerhaft dort bleiben, sei er "ein toter Mann".

Dabei handelt es sich allerdings um die Einschätzung eines ehemaligen Insassen und nicht um eine bestätigte konkrete Bedrohung gegen Brand. Britische Medien berichten, dass der 51-Jährige aus Sicherheitsgründen zunächst von anderen Häftlingen getrennt untergebracht sein soll. Eine spätere Verlegung in eine andere Haftanstalt gilt als möglich.

Gewalt, Drogen und verwahrloste Zellen

Dass Wandsworth massive Probleme hat, ist hingegen amtlich dokumentiert. Bei einer unangekündigten Kontrolle im Frühjahr 2024 stießen britische Gefängnisinspektoren auf erschreckende Zustände. Überbelegung, Gewalt, Drogen und mangelnde Hygiene gehörten zu den schwerwiegendsten Kritikpunkten.

Damals gaben 69 Prozent der befragten Gefangenen an, sich innerhalb der Haftanstalt unsicher zu fühlen. Auf einem Zellentrakt konnten Häftlinge laut Inspektionsbericht fünf Tage lang nicht duschen. Auch zahlreiche beschädigte Einrichtungen und unbeantwortete Notrufe wurden beanstandet.

Eine Nachkontrolle im Jahr 2025 zeigte zwar erste Verbesserungen, unter anderem bei Gewalt und Drogenhandel. Dennoch blieben erhebliche Probleme bestehen. Wie die konkreten Haftbedingungen für Russell Brand derzeit aussehen, ist nicht öffentlich bekannt.

Auch andere Promis saßen hier

Neben Boris Becker mussten bereits weitere bekannte Persönlichkeiten in Wandsworth einsitzen. Dazu zählen etwa WikiLeaks-Gründer Julian Assange und Musiker Pete Doherty. Auch der berüchtigte britische Gangster Ronnie Kray gehörte einst zu den Insassen.

Für Russell Brand könnte Wandsworth allerdings nur die erste Station seiner langen Haftstrafe sein. Ob und wann er verlegt wird, entscheiden die britischen Gefängnisbehörden.