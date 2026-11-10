i David Walliams und Matt Lucas. IMAGO/Capital Pictures Mehrere Frauen involviert Nach Vorwürfen: Sender wirft "Little Britain" raus Der Skandal um David Walliams (55) zieht immer größere Kreise! Nachdem mehrere Frauen schwere Vorwürfe erhoben haben, reagiert nun auch die BBC. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der Sketchshow "Little Britain" wurde David Walliams Anfang der 2000er-Jahre zum internationalen Star. Gemeinsam mit seinem Kollegen Matt Lucas (52) begeisterte er Millionen Zuschauer mit schrägen Figuren und provokanten Witzen. Doch nun verschwindet ausgerechnet die Serie, die ihn berühmt machte, vorerst aus dem Angebot des britischen Senders BBC.

Der Hintergrund sind schwere Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens, die am Dienstag durch eine gemeinsame Recherche des "Guardian" und von ITV News öffentlich wurden. Mehrere Frauen werfen Walliams vor, seine Bekanntheit ausgenutzt zu haben, um sich ihnen anzunähern. Einige waren zum Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse nach eigenen Angaben erst 15 Jahre alt.

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Auch "Doctor Who" muss verschwinden

Die BBC reagiert auf die Enthüllungen mit einer umfassenden Überprüfung ihres Programms. Dabei geht es nicht nur um "Little Britain", sondern um sämtliche Inhalte, in denen Walliams auftritt oder an denen er als Autor beteiligt war.

"Das sind schwerwiegende Vorwürfe", erklärt ein BBC-Sprecher. Deshalb prüfe man derzeit alle entsprechenden Produktionen und entferne währenddessen ausgewählte Sendungen aus dem Angebot.

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Betroffen ist unter anderem auch die Comedyserie "Come Fly With Me", in der Walliams ebenfalls gemeinsam mit Matt Lucas auftrat. Darüber hinaus wurden einzelne Folgen der Unterhaltungsshows "The Wheel" und "Would I Lie To You?" aus dem BBC iPlayer genommen.

Besonders überraschend: Selbst die Science-Fiction-Kultserie "Doctor Who" bleibt nicht verschont. Die Folge "The God Complex" aus dem Jahr 2011, in der Walliams einen Außerirdischen namens Gibbis spielte, wurde ebenfalls entfernt.

Schon einmal aus dem Programm geflogen

Für "Little Britain" ist es nicht das erste Mal, dass die Serie aus dem Streamingangebot verschwindet. Bereits 2020 wurde die Comedyshow wegen umstrittener Darstellungen und rassistischer Stereotype von mehreren Plattformen entfernt.

Besonders die Verwendung von Blackface und die Darstellung bestimmter ethnischer Gruppen hatten damals für Kritik gesorgt. Walliams und Lucas entschuldigten sich später für entsprechende Sketche. 2022 kehrte die Serie mit Warnhinweisen und teilweise bearbeiteten Inhalten zur BBC zurück.

Nun folgt der nächste Rückschlag. Ob und wann die Sendung erneut verfügbar sein wird, ist derzeit völlig offen.

Walliams bestreitet alle Anschuldigungen

Die aktuellen Vorwürfe beruhen auf einer dreijährigen Recherche von ITV News und dem "Guardian". Eine Frau behauptet, Walliams habe sie als 15-Jährige in seinem Haus sexuell angegriffen. Weitere Frauen berichten von unangemessenem Verhalten und Kontaktaufnahmen, als sie noch minderjährig waren.

Der Schauspieler weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Er betont, kein Sexualstraftäter zu sein und keine Gesetze gebrochen zu haben. Gleichzeitig räumt er ein, sich in früheren Beziehungen teilweise gedankenlos verhalten und die Gefühle anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

Walliams hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich zu verhindern. Ein Londoner Gericht lehnte seinen Antrag jedoch ab. Eine gerichtliche Feststellung, dass die erhobenen Anschuldigungen zutreffen, liegt nicht vor.

Karriere gerät immer stärker ins Wanken

Die BBC ist nicht die einzige Institution, die auf die Enthüllungen reagiert. Auch die Literaturagentur Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit mit Walliams beendet. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Kinderbuchverlag HarperCollins von ihm getrennt.

Für den einstigen "Britain's Got Talent"-Juror sind das weitere schwere Rückschläge. Jahrelang gehörte Walliams zu den bekanntesten Gesichtern der britischen Unterhaltungsbranche und feierte auch als Kinderbuchautor enorme Erfolge.