i Russell Brand sitzt bereits im Gefängnis. IMAGO/News Licensing Das war's mit Luxus "Ein Fraß" – Russell Brand ekelt sich vor Knast-Essen Jahrelang genoss Russell Brand das Leben als Hollywood-Star. Jetzt muss sich der verurteilte Schauspieler an einen völlig anderen Alltag gewöhnen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit seiner Verurteilung sitzt Russell Brand im berüchtigten Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Dort musste der 51-Jährige nicht nur seine Freiheit und seine gewohnten Annehmlichkeiten aufgeben, sondern auch seine Ernährung umstellen. Wie britische Medien berichten, soll der ehemalige Hollywood-Star mit den Mahlzeiten hinter Gittern erhebliche Probleme haben.

Eine Besucherin der Haftanstalt erzählte dem britischen "Mirror", ihr Freund habe ihr von Brands Schwierigkeiten berichtet. "Er mag das Essen nicht und hat Probleme, es herunterzubekommen", behauptet die Frau. Ihr vernichtendes Urteil über die Gefängnisküche: "Das ist Fraß."

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Lasagne, Curry und Baguettes

Dabei klingt die Speisekarte zunächst gar nicht so schlecht. Laut "Sun" können die Gefangenen unter verschiedenen Gerichten wählen. Angeboten werden unter anderem Lasagne, Curry, Shepherd's Pie – ein traditioneller britischer Auflauf – und Baguettes.

Am Wochenende standen dem Bericht zufolge auch ein englisches Frühstück mit Speck, Würstchen und Kartoffelrösti sowie ein klassischer Sonntagsbraten zur Auswahl. Ob Brand diese Gerichte tatsächlich gegessen hat, ist allerdings nicht bekannt.

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Seine erste Mahlzeit hinter Gittern fiel jedenfalls besonders bescheiden aus. Weil er nach seiner Einlieferung zu spät für das reguläre Abendessen ankam, erhielt er lediglich ein einfaches Essenspaket für seine Zelle.

Darin befanden sich unter anderem Müsli, Tee, Milch, Zucker und Kekse. Dazu gab es einige grundlegende Hygieneartikel, darunter eine Zahnbürste, Zahnpasta und Toilettenpapier.

Nur 23 Euro für kleine Extras

Ganz auf zusätzliche Lebensmittel verzichten muss Brand allerdings nicht. Laut britischen Medien wurde er zunächst dem regulären Haftregime zugeteilt. Damit steht ihm ein wöchentliches Einkaufsguthaben von 19,80 Pfund zur Verfügung – umgerechnet rund 23 Euro.

Damit kann der Schauspieler im Gefängniskiosk beispielsweise Schokolade, Softdrinks oder andere kleine Extras kaufen. Seine Millionen auf dem Bankkonto verschaffen ihm dabei keine freie Auswahl wie außerhalb der Gefängnismauern.

Auch ein Fernseher und ein DVD-Player sollen ihm unter den geltenden Haftregeln grundsätzlich zur Verfügung stehen. Von seinem früheren Leben in einer millionenschweren Villa ist das allerdings weit entfernt.

Promi-Bonus gibt es keinen

Nach seiner Verurteilung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft dürfte Brand noch lange mit den Einschränkungen des Gefängnisalltags leben müssen. Zunächst bleibt er in Wandsworth, wo er Berichten zufolge aus Sicherheitsgründen getrennt von anderen Häftlingen untergebracht wurde.

Ob er in den kommenden Wochen in eine andere Haftanstalt verlegt wird, ist noch offen. Dort könnte ihn möglicherweise auch ein anderer Speiseplan erwarten.