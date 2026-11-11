i Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin gehabt haben. Montage: REUTERS, Faksimile Nach Affäre mit "Spionin" Nvidia-Boss droht teuerste Scheidung der Welt Nach seiner Affäre droht Nvidia-Chef Jensen Huang ein Milliarden-Drama. Seine Ehefrau Lori könnte bei einer Scheidung rund 75 Mrd. Dollar kassieren. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 06:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Nvidia-Chef Jensen Huang (63) könnte seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin richtig teuer werden. Der Tech-Milliardär hat öffentlich zugegeben, seiner Ehefrau Lori untreu gewesen zu sein. Nun steht eine gewaltige Summe im Raum: Sollte sich das Paar scheiden lassen, könnte Lori Huang Anspruch auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar haben.

Seit 41 Jahren sind Jensen und Lori Huang verheiratet. Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der Oregon State University kennen und heirateten 1985. Acht Jahre später gründete Huang den Chipkonzern Nvidia, der durch den weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg.

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Ehefrau könnte 75 Milliarden Dollar kassieren

Das Vermögen des Nvidia-Chefs wurde Anfang der Woche vom US-Magazin "Forbes" auf rund 155 Milliarden Dollar geschätzt. Bei einer Scheidung könnte seiner Ehefrau theoretisch die Hälfte davon zustehen – also mehr als 75 Milliarden Dollar.

Der Grund liegt im kalifornischen Scheidungsrecht. Vermögen, das während einer Ehe aufgebaut wurde, wird grundsätzlich zu gleichen Teilen aufgeteilt. Da Huang Nvidia erst nach der Hochzeit gegründet hat, könnte ein erheblicher Teil seiner Unternehmensanteile darunterfallen.

Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Ob das Paar einen Ehevertrag abgeschlossen hat, ist nicht bekannt. Auch die Eigentumsverhältnisse bei den zahlreichen Familienstiftungen und Beteiligungsgesellschaften könnten eine wichtige Rolle spielen.

Affäre mit mutmaßlicher Spionin sorgt für Wirbel

Auslöser der Spekulationen ist eine Affäre des Nvidia-Chefs mit einer Geschäftsfrau, die von US-Behörden verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Huang hat seine Untreue eingeräumt, die betreffende Frau in seiner öffentlichen Entschuldigung allerdings nicht namentlich genannt.

Der Skandal beschäftigt inzwischen auch das FBI. Nvidia hat eine interne Untersuchung eingeleitet, um mögliche Sicherheitsrisiken aufzuklären. Zudem haben Aktionäre eine Klage gegen den Konzern und seinen Chef eingebracht.

Huang entschuldigte sich bei seiner Familie und erklärte, dass seine Handlungen seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder verletzt hätten. Er hoffe, das Vertrauen seiner Familie eines Tages zurückgewinnen zu können.

Lori Huang war von Anfang an dabei

Besonders brisant: Lori Huang spielte beim Aufstieg ihres Mannes eine wichtige Rolle. Der Nvidia-Gründer erklärte selbst, dass seine Ehefrau bei jedem Schritt der Unternehmensgeschichte an seiner Seite gewesen sei.

Sie kümmerte sich unter anderem um finanzielle Angelegenheiten und unterstützte ihren Mann über Jahrzehnte. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Madison und Spencer, die mittlerweile ebenfalls bei Nvidia arbeiten.

Ob Lori Huang nach dem Seitensprung tatsächlich die Scheidung einreichen wird, ist derzeit völlig offen. Öffentlich hat sie sich zu der Affäre bisher nicht geäußert.