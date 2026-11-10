i Mohamed Al-Fayed im Visier. APA Images, Imago Images Plötzlich wurde gestürmt Sex-Skandal! Polizei durchsucht Dianas Luxus-Hotel Neue Enthüllungen im Missbrauchsskandal um den verstorbenen Milliardär Mohamed Al-Fayed (†94)! Ermittler haben mehrere Luxusimmobilien untersucht. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 20:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eines der berühmtesten Luxushotels der Welt. Das Ritz an der Pariser Place Vendôme war jahrzehntelang Treffpunkt der Reichen und Schönen. Auch Prinzessin Diana und ihr damaliger Lebensgefährte Dodi Al-Fayed hielten sich dort am 30. August 1997 auf, bevor sie bei einem Autounfall in der französischen Hauptstadt ums Leben kamen.

Nun sorgt das Nobelhotel erneut für Schlagzeilen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtet, haben französische Ermittler das Ritz im Rahmen einer Untersuchung zu schweren Missbrauchsvorwürfen gegen Dodis Vater Mohamed Al-Fayed durchsucht. Die Polizeiaktion fand bereits Mitte Oktober statt, wurde aber erst jetzt von der Pariser Staatsanwaltschaft bestätigt.

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Auch ehemalige Königs-Villa durchsucht

Das Ritz war nicht die einzige Adresse, an der die Ermittler auftauchten. Auch die berühmte Villa Windsor im Pariser Bois de Boulogne wurde durchsucht. Das Anwesen diente einst dem früheren britischen König Edward VIII. und seiner Frau Wallis Simpson als Wohnsitz.

Später nutzte die Familie Al-Fayed die luxuriöse Immobilie als Ferienresidenz. Mohamed Al-Fayed soll sogar geplant haben, dass sein Sohn Dodi und Prinzessin Diana dort gemeinsam wohnen könnten.

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen William und Harry i ?

Eine weitere Polizeiaktion fand im Castel Sainte-Thérèse in Saint-Tropez statt, einer ehemaligen Luxusresidenz des Milliardärs an der französischen Riviera. Alle drei Anwesen werden in den Aussagen mutmaßlicher Opfer als mögliche Schauplätze sexueller Übergriffe genannt.

Frauen sollen gezielt angeworben worden sein

Die französische Justiz ermittelt seit Sommer 2025 wegen des Verdachts auf schweren Menschenhandel, Zuhälterei und Vergewaltigung. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Mohamed Al-Fayed und sein inzwischen ebenfalls verstorbener Bruder Salah über ein organisiertes Netzwerk Zugang zu jungen Frauen erhalten haben könnten.

Mehrere Betroffene schilderten den Ermittlern ein ähnliches Muster. Junge Frauen seien mit attraktiven Jobs im Londoner Luxuskaufhaus Harrods oder als persönliche Assistentinnen angeworben worden. Anschließend habe man sie zu verschiedenen Immobilien der Brüder gebracht, wo es nach ihren Aussagen zu sexuellen Übergriffen gekommen sei.

Prinzessin Diana und ihre zwei Prinzen i ?

Einige Frauen berichten außerdem von medizinischen Untersuchungen ohne nachvollziehbaren Grund. Andere vermuten, dass sie unter Drogen gesetzt wurden. Ob und in welchem Umfang weitere Personen an einem solchen System beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Festnahmen und beschlagnahmte Handys

Die Polizeiaktionen blieben nicht ohne Folgen. Laut Pariser Staatsanwaltschaft wurden mehrere Personen vorübergehend festgenommen und befragt. Die Ermittler werten derzeit Computer, Mobiltelefone und andere digitale Datenträger aus.

Mindestens fünf mutmaßliche Betroffene wurden bereits von französischen Spezialermittlern befragt. Auch britische Behörden waren bei den jüngsten Einsätzen in Frankreich anwesend und tauschen Informationen mit ihren französischen Kollegen aus.

Die Anwältinnen mehrerer Frauen sprechen von einer mutmaßlich sorgfältig organisierten Struktur, bei der das Vermögen und die Unternehmen der Al-Fayed-Brüder eine zentrale Rolle gespielt haben könnten. Die Ermittlungen stehen allerdings noch am Anfang. Gegen mögliche Helfer ist bislang keine Anklage bekannt.

Bereits 169 mutmaßliche Opfer

Der Skandal beschäftigt auch Großbritannien. Dort haben sich nach neuesten Angaben der Londoner Metropolitan Police inzwischen 169 mutmaßliche Betroffene gemeldet. Sie erheben Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, Vergewaltigungen und Ausbeutung im Zusammenhang mit Mohamed Al-Fayed.

Sieben Personen, die dem Milliardär möglicherweise geholfen haben könnten, wurden in Großbritannien bereits befragt. Angeklagt wurde bisher niemand.

Mohamed Al-Fayed selbst starb im August 2023 im Alter von 94 Jahren. Zu Lebzeiten wurde er trotz früherer Beschwerden nie wegen der nun erhobenen Vorwürfe angeklagt.