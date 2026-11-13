i Wayne Rooney zieht zu den Kakerlaken. IMAGO/APL Er zieht ins Dschungelcamp 2.300 Euro pro Nacht! Rooney protzt vor Dschungel-Start Vom Luxus-Bett direkt auf die Dschungel-Pritsche! Fußball-Legende Wayne Rooney (41) zieht am Montag ins britische Dschungelcamp. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 16. November startet die neue Staffel von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", dem britischen Original von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Einer der prominentesten Kandidaten ist diesmal Wayne Rooney. Der ehemalige englische Nationalspieler ist bereits an der australischen Gold Coast angekommen, wo er sich auf sein bevorstehendes TV-Abenteuer vorbereitet. Von den einfachen Lebensbedingungen im Dschungel ist dort allerdings noch nichts zu spüren.

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Seine Kollegen wohnen zehnmal günstiger

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, hat sich Rooney in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel einquartiert. Eine Übernachtung soll dort rund 2.000 Pfund kosten, umgerechnet etwa 2.300 Euro. Dafür kann der 41-Jährige vor seinem Einzug noch einmal die Annehmlichkeiten einer exklusiven Unterkunft genießen.

Die Gagen der Dschungel-Stars i ?

Besonders kurios ist der Vergleich mit seinen Mitstreitern. Während Rooney im Luxushotel residiert, haben sich andere Dschungel-Kandidaten für deutlich bescheidenere Unterkünfte entschieden. So sollen einige Teilnehmer, darunter "Love Island"-Star Chloe Burrows, in Ferienapartments wohnen, die lediglich rund 200 Pfund pro Nacht kosten. Rooney gibt damit für eine Nacht ungefähr so viel aus wie seine Kollegen für zehn.

Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung, dass der Fußballstar seinen luxuriösen Aufenthalt spätestens dann vermissen dürfte, wenn er im Dschungel auf einer einfachen Schlafgelegenheit übernachten muss.

Fast eine Million Euro für den Dschungel

Dass Rooney sich diesen Luxus leisten kann, dürfte kaum überraschen. Während seiner Karriere bei Manchester United gehörte er zu den bestbezahlten Fußballern der Welt. Auch sein bevorstehender Ausflug ins Reality-TV soll sich finanziell ordentlich auszahlen.

Britischen Medien zufolge kassiert der 41-Jährige für seine Teilnahme rund 800.000 Pfund, umgerechnet etwa 900.000 Euro. Damit wäre er der bestbezahlte Kandidat der diesjährigen Staffel. Offiziell bestätigt wurde die Summe allerdings nicht.

Seine Ehefrau Coleen Rooney (40) kennt das Dschungelleben bereits bestens. Sie nahm 2024 an der britischen Ausgabe teil und erreichte damals sogar den zweiten Platz. Für ihren Auftritt soll sie rund 1,5 Millionen Pfund erhalten haben – also deutlich mehr als ihr Mann.

Schon vor dem Einzug wird er zum TikTok-Star

Während Rooney die letzten Tage vor seinem Dschungel-Abenteuer genießt, versucht er sich auch auf einer für ihn ungewohnten Plattform. Der frühere Stürmer hat eigens für seinen TV-Auftritt einen TikTok-Account eröffnet.

In seinem ersten Video stellt er sich seinen neuen Followern vor und kündigt an, sich nach seiner Rückkehr aus dem Dschungel wieder zu melden. Der Clip erreichte innerhalb kurzer Zeit rund eine Million Aufrufe. Auch Ehefrau Coleen ist inzwischen auf TikTok aktiv und wünschte ihrem Mann dort viel Glück.

Ob Rooney nach seinem Luxusaufenthalt mit den einfachen Bedingungen im australischen Busch zurechtkommt, wird sich ab Montag zeigen. Vor allem Schlangen und mögliche Sprünge aus einem Hubschrauber bereiten ihm Sorgen. An den fehlenden Fünf-Sterne-Service muss sich der ehemalige Fußballstar jedenfalls erst gewöhnen.