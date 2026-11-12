i Oliver Pocher teilt ein Familienfoto von der Geburtstagsparty seines Sohnes. Instagram/oliverpocher Seltenes Familienfoto Für ihren Sohn raufen sich Olli & Amira zusammen Trotz Rosenkrieg-Vergangenheit: Oliver Pocher und Amira Aly feiern den siebten Geburtstag ihres Sohnes zusammen. Pocher findet rührende Worte. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ihren Sohn halten sie zusammen: Oliver Pocher (48) und seine Ex-Frau Amira Aly (33) haben gemeinsam den siebten Geburtstag ihres älteren Buben gefeiert. Auf Instagram teilte der Comedian ein Foto von der Party, auf dem die Eltern mit ihren beiden Söhnen in die Kamera lächeln. Gefeiert wurde in Köln, in der Indoor-Fußballhalle von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (41).

Dazu fand Pocher berührende Worte: "Jetzt bist Du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen 'alten' Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa, aber das Allerwichtigste … Mama & Papa lieben Dich sehr." Und auf das nächste gemeinsame Jahr freue man sich schon.

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Fußball-Torte mit Baby in der Trage

Für die Kärntnerin war es eine ganz besondere Feier, denn erst vor gut zwei Wochen hat sie ihr drittes Kind bekommen, eine Tochter mit Partner Christian Düren (36). Die Kleine war bei den Vorbereitungen schon live dabei: Auf Instagram zeigte Amira, wie sie ihrem fußballverrückten Sohn eine Torte in Form eines Fußballfeldes backt, während sie ihr Baby in einer Trage vor dem Bauch hat. Dazu schrieb sie: "Happy birthday, my love."

Gemeinsame Fotos der Ex-Partner sind selten. Nach ihrer Trennung hatten sich die beiden lange einen Rosenkrieg geliefert. Doch zuletzt klang Pocher versöhnlich: Bei einem Live-Auftritt in München hatte er nach der Geburt von Amiras Tochter versichert, dass er sie unterstützen werde und für die Kinder da sei.