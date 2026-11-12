i Na hallo, hallo! Instagram Was geht da ab? Video aufgetaucht! Tom zerreißt Heidis Strumpfhose Bei Heidi Klum und Tom Kaulitz fliegen offenbar noch immer die Funken! Das Model begleitet seinen Ehemann derzeit auf der großen Tokio-Hotel-Tour. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit einigen Tagen ist Heidi Klum mit ihrem Ehemann und dessen Band Tokio Hotel unterwegs. Am Dienstagabend machte die Gruppe im Zürcher Hallenstadion Halt, wo das Model die Show mitten unter den Fans verfolgte.

Anschließend veröffentlichte die 53-Jährige auf Instagram zahlreiche Eindrücke des Konzertabends. Doch nicht die spektakuläre Bühnenshow sorgte für die größte Aufmerksamkeit, sondern ein kurzer Clip ganz am Ende ihres Beitrags.

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Tom geht Heidi an die Wäsche

Die Szene spielt sich abseits der Bühne ab. Tom sitzt entspannt auf einer Couch, während Heidi auf seinem Schoß Platz genommen hat. Das Model trägt noch sein knappes Konzertoutfit, kombiniert mit Overknee-Stiefeln und einer dünnen Strumpfhose. Plötzlich greift der Tokio-Hotel-Gitarrist nach dem Stoff und zerreißt ihn vor laufender Kamera.

BILDSTRECKE: Heidi Klum – Ihr Leben in Bildern i ?

Heidi scheint die spontane Aktion ausgesprochen gut zu gefallen. Sie strahlt ihren Ehemann an und fällt ihm anschließend um den Hals. Dass dieser private Moment überhaupt öffentlich wurde, ist übrigens ihre eigene Entscheidung: Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin teilte das Video höchstpersönlich mit ihren Millionen Instagram-Followern.

Fans kommen aus dem Schwärmen nicht heraus

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche begeisterte Reaktionen. Ein Fan schreibt: "Das letzte Video ist einfach Liebe & Leidenschaft pur!" Besonders Toms verliebter Blick auf seine Ehefrau sorgt für Begeisterung. Ein anderer Nutzer kommentiert amüsiert, wie mühelos der Musiker die Strumpfhose zerreißt.

Auch prominente Freunde lassen sich die Szene nicht entgehen. Entertainer Knossi reagiert mit einem Herz und dem Wort "Love", während Supermodel Alessandra Ambrosio gleich drei Flammen-Emojis hinterlässt. Moderatorin Marlene Lufen schickt ebenfalls Herzen.

Seit sieben Jahren verheiratet

Heidi und Tom machten ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich, ein Jahr später folgte die Hochzeit. Trotz ihres vollen Terminkalenders versuchen die beiden, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Deshalb begleitet Heidi ihren Mann derzeit auch bei mehreren Auftritten seiner Band.

Nach dem Konzert in Zürich ging es für das Paar weiter nach Mailand, wo Tokio Hotel am Mittwochabend auf der Bühne standen.