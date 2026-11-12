i Anthony Clark ist verstorben. APA-Images / EPA / PAUL BUCK "Yes, Dear" Mit 62 Jahren: Sitcom-Star Anthony Clark ist tot Trauer in Hollywood! Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Anthony Clark ist im Alter von nur 62 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie mehrere US-Medien berichten, starb Anthony Clark bereits am Dienstag, dem 10. November. Erst einen Tag später machte sein langjähriger Freund und Schauspielkollege Mike O'Malley (60) den Todesfall öffentlich. Die beiden hatten von 2000 bis 2006 gemeinsam für die erfolgreiche CBS-Sitcom "Yes, Dear" vor der Kamera gestanden. Insgesamt entstanden 122 Episoden der Serie.

"Wir haben so viel gelacht"

Auf der Plattform X erinnerte sich O'Malley an seinen verstorbenen Freund. Schon in den 1990er-Jahren habe Clark in Boston regelmäßig ausverkaufte Comedyshows gespielt. Seine Auftritte seien einzigartig gewesen, weil der Komiker selbst über seine eigenen Geschichten lachen konnte und damit das Publikum noch stärker zum Lachen brachte.

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Besonders berührend: Die beiden hatten erst drei Wochen vor Clarks Tod miteinander telefoniert. Auch bei diesem Gespräch hätten sie wieder herzlich miteinander gelacht, verriet O'Malley. Er sei schon ein Fan von Clark gewesen, bevor aus den beiden Freunden wurden.

Lungenentzündung soll Todesursache sein

Über die genauen Umstände seines Todes wurde zunächst nichts bekannt. Laut dem US-Branchenmagazin "Deadline" soll Clark allerdings an Komplikationen infolge einer Lungenentzündung gestorben sein. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache liegt bislang nicht vor.

Auch andere Hollywood-Kollegen meldeten sich zu Wort. Comedian Dane Cook erinnerte sich an gemeinsame Auftritte in Boston und bezeichnete Clark als einen der besten Live-Komiker, die er jemals gesehen habe. Schauspieler Nick Swardson trauerte ebenfalls öffentlich um einen seiner langjährigen besten Freunde.

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Auch mit Sean Connery vor der Kamera

Anthony Clark wurde am 4. April 1964 im US-Bundesstaat Virginia geboren und begann seine Karriere als Stand-up-Comedian. Später folgten Auftritte in zahlreichen Fernsehproduktionen, darunter "Boston Common", "Soul Man" und "Ellen". Seinen größten Erfolg feierte er als Greg Warner in "Yes, Dear", wo er einen erfolgreichen, aber häufig überforderten Familienvater spielte.

Auch auf der Kinoleinwand war Clark zu sehen. Im Actionfilm "The Rock" aus dem Jahr 1996 stand er unter anderem mit Sean Connery und Nicolas Cage vor der Kamera. Zudem moderierte er 2006 die vierte Staffel der amerikanischen Comedy-Talentshow "Last Comic Standing".