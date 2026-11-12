i Ariana Grande und Ricky Alvarez. APA-Images / AFP / CHARLY TRIBALLEAU Wer ist denn das? Nach zehn Jahren! Ariana Grande zeigt ihre alte Liebe Alte Liebe rostet offenbar wirklich nicht! Pop-Superstar Ariana Grande (33) schwebt wieder auf Wolke sieben. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochabend feierte Ariana Grande gemeinsam mit Hollywood-Größen wie Robert De Niro und Ben Stiller die Weltpremiere ihres neuen Films "Focker-in-Law".

Doch nicht nur ihr Auftritt im New Yorker Beacon Theatre sorgte für Aufmerksamkeit. Die Sängerin brachte auch ihren Freund Ricky Álvarez mit und posierte erstmals seit ihrer erneuten Annäherung offiziell mit ihm für die Fotografen. Dabei legte er liebevoll den Arm um ihre Taille, während sie ihn immer wieder verliebt anlächelte.

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Vom Background-Tänzer zum Traummann

Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits 2015. Damals arbeitete Álvarez als Background-Tänzer für Grandes "Honeymoon Tour". Aus der beruflichen Zusammenarbeit wurde schnell mehr, doch nach rund einem Jahr gingen die beiden 2016 wieder getrennte Wege. Trotzdem verloren sie sich offenbar nie vollständig aus den Augen. Im Sommer 2026 wurden sie wieder gemeinsam gesichtet, ehe sie ihre erneute Beziehung im August auch auf Instagram öffentlich machten.

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Wie ernst es Ariana diesmal meint, zeigte sie sogar auf der Bühne. Während ihrer Tournee veränderte sie eine Textzeile ihres Hits "Thank U, Next", in dem sie ursprünglich über ihren Ex-Freund Ricky sang. Statt über die Vergangenheit zu lachen, deutete sie in der neuen Version an, dass er diesmal ihr letzter Partner werden könnte. Auch auf Instagram teilte sie zuletzt verliebte Schnappschüsse und zeigte sich küssend mit dem Fotografen.

Sogar ein gemeinsames Liebes-Tattoo

Besonders romantisch: Ariana präsentierte im August ein Tattoo mit den Worten "I do love you". Genau diesen Schriftzug trägt auch Álvarez auf seinem Schlüsselbein. Zuletzt tauchte er außerdem in einem Werbevideo für ihre Kosmetikmarke R.E.M. Beauty auf, in dem er mit verbundenen Augen ihre Lippenprodukte durch Küsse erkennen musste.

Für die 33-Jährige ist es nach mehreren öffentlich diskutierten Beziehungen ein neues Kapitel. Nach ihrer Ehe mit Dalton Gomez und der späteren Beziehung zu "Wicked"-Kollege Ethan Slater scheint sie nun bei ihrer Jugendliebe angekommen zu sein.