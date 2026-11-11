i Tetsuya Chiba APA-Images / AP / Jo Iwasa Tetsuya Chiba Trauer um Manga-Legende! "Ashita no Joe"-Macher ist tot Die Manga-Welt trauert um einen ihrer Künstler. Tetsuya Chiba ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er prägte Generationen von Manga-Fans und erschuf Figuren, die bis heute Kultstatus genießen. Nun ist der japanische Zeichner Tetsuya Chiba tot. Wie sein Verlag und der japanische Manga-Zeichnerverband am 27. Oktober bekannt gaben, verstarb der Künstler bereits am 22. Oktober in einem Krankenhaus in Tokio. Er wurde 87 Jahre alt.

Nach Angaben der japanischen Zeitung "Asahi Shimbun" litt Chiba an einem myelodysplastischen Syndrom, einer Erkrankung des Knochenmarks. Seine Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

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Ehefrau verabschiedet sich mit rührenden Worten

Besonders emotional fällt die Abschiedsbotschaft seiner Ehefrau Sachiko aus. In einer vom Verlag Shogakukan veröffentlichten Erklärung blickt sie auf das außergewöhnliche Leben ihres Mannes zurück.

Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Er habe 87 Jahre gelebt und sei während seiner rund 70-jährigen Karriere bis zuletzt als Künstler aktiv gewesen. Dass seine Werke über so viele Jahrzehnte von unzähligen Menschen gelesen und geliebt wurden, habe ihn sehr glücklich gemacht.

Zugleich bedankt sich die Familie bei allen Menschen, die Chiba über die Jahre begleitet und unterstützt haben. Auf Blumen, Kondolenzgeschenke und persönliche Besuche soll auf Wunsch der Angehörigen verzichtet werden. Eine öffentliche Abschiedsveranstaltung wird vom Verlag geprüft.

Sein berühmtester Manga wurde zum Kult

Chiba wurde am 11. Jänner 1939 in Tokio geboren und begann seine Karriere bereits 1956. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Boxmanga "Ashita no Joe", den er gemeinsam mit dem Autor Asao Takamori, auch bekannt als Ikki Kajiwara, schuf.

Die Geschichte über den jungen Boxer Joe Yabuki erschien ab 1967 und entwickelte sich in Japan zu einem gesellschaftlichen Phänomen. Besonders der Tod einer zentralen Figur sorgte damals für enormes Aufsehen: Fans veranstalteten sogar eine symbolische Trauerfeier für den fiktiven Boxer Toru Rikiishi.

Später wurde die Geschichte mehrfach als Anime und Film umgesetzt. Bis heute gilt "Ashita no Joe" als eines der einflussreichsten Werke der japanischen Manga-Geschichte.

Auch andere Manga-Stars nehmen Abschied

Neben "Ashita no Joe" schuf Chiba zahlreiche weitere erfolgreiche Werke, darunter "Ore wa Teppei", "Notari Matsutaro" und "Ashita Tenki ni Naare". Über Jahrzehnte setzte er sich außerdem für junge Zeichner ein und engagierte sich als Präsident des japanischen Manga-Zeichnerverbands.

Für seine Verdienste wurde er 2024 mit dem japanischen Kulturorden ausgezeichnet – als erster Manga-Zeichner überhaupt.

Nach Bekanntwerden seines Todes meldeten sich zahlreiche Kollegen zu Wort. Unter anderem würdigten "Hajime no Ippo"-Schöpfer George Morikawa und "Kingdom"-Zeichner Yasuhisa Hara den verstorbenen Künstler. Auch große japanische Verlage erinnerten an seinen außergewöhnlichen Einfluss auf die Manga-Welt.