i Irmelin Krause stand mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne. Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg Irmelin Krause DDR-Star auf Friedhofsparkplatz von Auto überrollt Die Schauspielerin aus "Ferienheim Bergkristall" wurde auf einem Friedhofsparkplatz von einem Auto erfasst. Irmelin Krause starb noch vor Ort. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schauspielerin und Sängerin Irmelin Krause ist im Alter von 88 Jahren bei einem Unfall in Berlin ums Leben gekommen. Ihre Tochter Velia Krause bestätigte den Tod gegenüber der Zeitschrift "SuperIllu".

Das Unglück passierte am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Friedhofs im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. Nach Angaben der Berliner Polizei rangierte dort gegen 11 Uhr eine 77-jährige Autofahrerin. Dabei erfasste sie die 88-Jährige, die zu Fuß unterwegs war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Krause wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin erlitt einen Schock und kam ins Spital. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht nun ein Verkehrsunfallkommando.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Bekannt aus "Ferienheim Bergkristall"

Einem großen Publikum war Krause aus der DDR-Fernsehreihe "Ferienheim Bergkristall" bekannt. Dort spielte sie 1986 und 1987 die Figur Martchen Schneeberger. Auch im "Polizeiruf 110" und im Zweiteiler "Familie Rechlin" war sie zu sehen.

Ihr Herz gehörte aber vor allem der Bühne: Seit 1960 stand sie dort, als Schauspielerin, Sängerin und Chansoninterpretin. Zudem arbeitete sie als Synchronsprecherin. 2020 feierte sie ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum.

Den ganz großen Durchbruch habe sie nie geschafft, sagte Krause einmal der "SuperIllu". Stolz sei sie trotzdem auf die Vielseitigkeit, die sie sich erarbeitet habe. Eine Entscheidung bereute sie allerdings lange: Theaterlegende Helene Weigel wollte sie einst ans Berliner Ensemble holen. Krause sagte ab, weil sie sich die Aufgabe damals nicht zutraute.