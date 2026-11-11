i Kylie Jenner wird erneut von einer ehemaligen Angestellten verklagt. Instagram/adetailedlife Vierte Klage dieser Art Haushälterin klagt: Eingesperrt in Kylies Luxus-Schrank Eine Ex-Haushälterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Kylie Jenner. Unter anderem sei sie über eine Stunde in einem begehbaren Schrank festgesessen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neuer Ärger für Kylie Jenner (29): Schon wieder zieht eine ehemalige Angestellte gegen den Reality-Star vor Gericht. Es ist bereits die vierte Klage dieser Art innerhalb von sieben Monaten. Wie US-Medien berichten, reichte die frühere Haushälterin Dinora Carolina Cabria Amaya vergangene Woche Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein.

Für besonderes Aufsehen sorgt ein Vorfall aus ihrer Zeit bei Jenner. Laut der Klageschrift sollte sie auf Anweisung einer Vorgesetzten per Code den begehbaren Kleiderschrank der Unternehmerin betreten.

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Dann sei die Tür hinter ihr zugefallen und habe sich nicht mehr öffnen lassen. Mehr als eine Stunde sei sie darin festgesessen, bis jemand die Tür von außen aufmachte. Eine Vorgesetzte soll sie in dieser Zeit sogar ausgelacht haben.

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40 Dollar pro Stunde, bar auf die Hand

Auch sonst erhebt die Frau, die von März 2025 bis Februar 2026 für Jenner arbeitete, schwere Vorwürfe. Sie spricht von Diskriminierung, Vergeltung und einer ungerechtfertigten Kündigung. Bezahlt worden sei sie mit 40 Dollar pro Stunde in bar, und das an sechs Tagen pro Woche. Überstunden seien nicht abgegolten worden, ebenso wenig die Fahrten zwischen Jenners verschiedenen Anwesen. Außerdem soll sie im Dienst von einem Hund gebissen worden sein.

Jenners Seite weist die Vorwürfe entschieden zurück. Ihr Anwalt Michael Rhodes betont, hinter allen bisherigen Klagen stecke derselbe Anwalt. Er spricht von dem Versuch, mithilfe der Medien finanziell zu profitieren. Ein Urteil gibt es noch nicht, es gilt die Unschuldsvermutung.