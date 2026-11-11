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Billy Joel gibt ein Gesundheits-Update, nachdem bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert worden war.
Billy Joel gibt ein Gesundheits-Update, nachdem bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert worden war.
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"Piano Man" wieder da

Nach schwerer Hirn-OP! Billy Joel kehrt jetzt zurück

Nach seiner schweren Hirnerkrankung und einer Operation meldet sich der legendäre "Piano Man" mit erfreulichen Nachrichten zurück.
Von Heute Entertainment
11.11.2026, 07:25
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Am 14. Dezember soll Joel an der Florida Atlantic University auftreten. Die Veranstaltung trägt den Titel "Billy Joel: An Evening of Questions & Answers... And a Little Music".

Neben einem Gespräch mit dem Publikum ist also auch Musik geplant. Einen Haken gibt es allerdings: Tickets sind ausschließlich für Studierende der Universität erhältlich.

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Im Jänner überraschte er schon

Im Mai 2025 hatte der Sänger bekannt gegeben, an einem Normaldruckhydrozephalus zu leiden. Dabei sammelt sich Flüssigkeit im Gehirn an, was unter anderem Gleichgewicht, Sehen und Hören beeinträchtigen kann.

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Joel musste daraufhin seine geplanten Konzerte absagen. Nach einem operativen Eingriff berichtete er im September 2026 von deutlichen Verbesserungen seines Zustands.

Ganz ohne Musik war der Weltstar zwischenzeitlich allerdings nicht geblieben. Bereits im Jänner überraschte er bei einem Auftritt einer Billy-Joel-Coverband in Florida das Publikum und sang zwei seiner Hits. Der Dezember-Termin ist nun sein erster offiziell angekündigter Bühnenabend seit der Diagnose. Ob daraus auch eine größere Konzert-Rückkehr wird, bleibt vorerst offen.

red, 11.11.2026, 07:25
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