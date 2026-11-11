i Reality-Star Nico Legat und Freundin Laura RTL / Lena-Luise Grellert / KI Auch einen Job hat er Nach Familien-Zoff! Legat-Sohn verrät Hochzeitsdatum Bei Nico Legat (28) überschlagen sich die Ereignisse! Nach turbulenten Monaten mit Seitensprung-Drama stehen gleich zwei große Veränderungen an. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im RTL-Magazin "Punkt 12" verrät Nico jetzt den ungefähren Hochzeitstermin: "Anfang Dezember wird geheiratet."

Lange müssen die beiden anschließend auch nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten. Ende Februar oder Anfang März soll ihre gemeinsame Tochter zur Welt kommen. Laura habe während der Schwangerschaft zunächst stark mit Übelkeit zu kämpfen gehabt, inzwischen gehe es ihr aber gut.

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Hat 40-Stunden-Job

Auch innerhalb der Familie scheint sich einiges zum Positiven zu verändern. Zuletzt hatte es zwischen Laura und Nicos Vater Thorsten Legat (58) heftig gekracht. Mittlerweile wurden die Wogen offenbar geglättet. Der ehemalige Fußballprofi freut sich jedenfalls riesig auf seine neue Rolle als Opa und bezeichnet das Enkelkind als das "schönste Geschenk auf Erden".

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Nico selbst will mit der Familiengründung auch beruflich neue Wege gehen. Neben seinen Reality-TV-Auftritten arbeitet er inzwischen 40 Stunden pro Woche in einem Logistikunternehmen. Im kommenden Jahr möchte er sich sogar weiterbilden und seinen Meister machen. Für den 28-Jährigen beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt – mit Hochzeit, Baby und hoffentlich dauerhaftem Familienfrieden.