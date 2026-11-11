i Franziska Preuß und Simon Schempp. APA-Images / dpa / Sven Hoppe Termin steht schon fest Baby statt Biathlon! Sport-Stars werden erstmals Eltern Die ehemalige Biathlon-Königin Franziska Preuß (32) und ihr langjähriger Partner Simon Schempp (37) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 06:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Schnappschuss posieren die früheren Wintersport-Stars gemeinsam und legen liebevoll ihre Hände auf den bereits sichtbaren Babybauch. Dazu schreiben sie: "Die Vorfreude könnte kaum größer sein!"

Auch den voraussichtlichen Geburtsmonat verraten sie bereits. Der Nachwuchs soll im Februar 2027 zur Welt kommen.

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Preuß und Schempp sind seit Ende 2015 ein Paar und gehören zu den bekanntesten Liebespaaren des deutschen Wintersports. Beide feierten große Erfolge im Biathlon.

Nächstes große Kapitel

Während Schempp viermal Weltmeister wurde und 2014 olympisches Staffel-Gold gewann, sicherte sich Preuß in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup. Nach den Olympischen Winterspielen 2026 beendete auch sie ihre aktive Karriere.

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Nun wartet auf die beiden ein völlig neues Abenteuer. Statt Trainingslagern und Wettkämpfen stehen bald Windeln und Familienzeit auf dem Programm. Das Paar lebt gemeinsam in Ruhpolding und freut sich auf seinen ersten Nachwuchs. Für Preuß ist es nach dem sportlichen Abschied das nächste große Kapitel ihres Lebens.