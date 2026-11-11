i Aufnahmen aus einem Gespräch mit der Polizei. APA-Images / AFP / Metropolitan Police Warnung an Hollywood-Star Aus Angst vor Angriffen! Russell Brand sitzt alleine Für Russell Brand (51) hat ein völlig neues Leben begonnen! Nach seiner Verurteilung sitzt er im berüchtigten Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag wurde Russell Brand zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Bereits seit seinem Schuldspruch am vergangenen Donnerstag befindet sich der 51-Jährige hinter Gittern. Wie britische Medien berichten, wurde er zunächst in das Londoner Gefängnis HMP Wandsworth gebracht, das für seine schwierigen Haftbedingungen bekannt ist.

Dort soll Brand allerdings nicht im gewöhnlichen Gefängnisbetrieb untergebracht sein. Stattdessen wurde er Berichten zufolge in die sogenannte "Care and Separation Unit" (CSU) gebracht. Dieser Bereich dient dazu, Gefangene von anderen Insassen zu trennen und wird innerhalb der Haftanstalt schlicht "The Block" genannt.

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Gefängnisbeamte fürchten um seine Sicherheit

Der Grund für die besondere Unterbringung soll Brands Sicherheit sein. Wegen seiner Bekanntheit und seiner Verurteilung könnte der frühere Comedian zum Angriffsziel anderer Häftlinge werden. Eine entsprechende Risikobewertung habe deshalb ergeben, dass er vorerst allein in einer Zelle untergebracht werden soll.

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Laut britischen Medien wird Brand regelmäßig von Gefängnisbeamten kontrolliert. Auch sein psychischer Zustand wurde nach der Einlieferung überprüft. Solche Untersuchungen gehören zu den üblichen Sicherheitsmaßnahmen für neu aufgenommene Gefangene.

Die Isolation bedeutet allerdings nicht, dass Brand damit automatisch seine gesamte Haftstrafe in Einzelhaft verbringen wird. Die Behörden müssen regelmäßig überprüfen, ob eine getrennte Unterbringung weiterhin notwendig ist.

Schon jetzt gibt es Spott von Mithäftlingen

Dass der prominente Neuzugang innerhalb der Gefängnismauern für Gesprächsstoff sorgt, zeigen Berichte über die Reaktionen anderer Insassen. Demnach soll Brand bereits einen spöttischen Spitznamen erhalten haben.

In Anspielung auf den berühmten Jennifer-Lopez-Song "Jenny from the Block" werde er von Häftlingen als "Russell from the Block" bezeichnet. Der Name spielt gleichzeitig auf seine Unterbringung im abgeschirmten Gefängnistrakt an.

Auch über beleidigende Gesänge anderer Gefangener wurde berichtet. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Schilderungen bislang nicht.

Nur wenig Kontakt zur Außenwelt

Seine ersten Stunden hinter Gittern dürften für Brand besonders ungewohnt gewesen sein. Nach seiner Einlieferung musste er laut "Sun" seine persönliche Kleidung abgeben, eine Sicherheitskontrolle durchlaufen und Gefängniskleidung anziehen.

Anschließend erhielt er ein kleines Paket mit den notwendigsten Dingen, darunter Zahnbürste, Zahnpasta, Toilettenpapier und einfache Lebensmittel. Ein kurzer Telefonanruf soll ihm ebenfalls gestattet worden sein.

Wie lange Brand in der abgeschirmten Einheit bleiben muss, ist noch offen. Britische Medien gehen davon aus, dass er später in eine andere Haftanstalt verlegt werden könnte, die besser auf die Unterbringung verurteilter Sexualstraftäter ausgerichtet ist.