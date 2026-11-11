i Wayne Rooney zieht ins Dschungelcamp. ITV So viel Geld wie noch nie Absurde Gage! Fußball-Legende Rooney zieht in Dschungel Vom Fußballplatz direkt ins Dschungelcamp! Manchester-United-Legende Wayne Rooney (41) wagt ein völlig neues Abenteuer. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang gehörte Wayne Rooney zu den größten Fußballstars der Welt. Mit Manchester United gewann er fünf englische Meistertitel und die Champions League, für England absolvierte er 120 Länderspiele. Jetzt tauscht der 41-Jährige Fußballstadien und Luxus-Hotels gegen Reis, Bohnen und ein einfaches Feldbett im australischen Dschungel.

Die Gagen der Dschungel-Stars i ?

Der britische Sender ITV bestätigte am Dienstagabend offiziell, dass Rooney bei der 26. Staffel von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" dabei ist. Los geht es am 16. November. Laut britischen Medien soll der ehemalige Stürmer für seine Teilnahme rund 800.000 Pfund kassieren – umgerechnet etwa 900.000 Euro. Damit wäre er der bestbezahlte Kandidat der diesjährigen Staffel. Offiziell bestätigt wurde die Summe allerdings nicht.

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Seine Frau machte es ihm vor

Ganz ohne familiäre Unterstützung muss Rooney das Abenteuer nicht antreten. Seine Ehefrau Coleen (40) war bereits 2024 im britischen Dschungelcamp dabei und schaffte es damals sogar bis ins Finale. Am Ende belegte sie den zweiten Platz hinter McFly-Sänger Danny Jones.

"Das ist eine Show, die ich schon immer machen wollte", erklärt Rooney gegenüber ITV. Er und seine Frau hätten die Sendung jahrelang gemeinsam verfolgt. Für beide sei immer klar gewesen, dass das Dschungelcamp eines der wenigen Reality-Formate sei, an denen sie tatsächlich teilnehmen würden.

Dass er nun Zeit dafür hat, kommentiert der frühere Fußballstar mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Seine Karriere als Trainer sei schließlich nicht besonders erfolgreich verlaufen. Deshalb könne er sich jetzt ganz auf das Abenteuer in Australien konzentrieren.

Vor Schlangen hat er richtig Angst

Auf dem Fußballplatz ließ sich Rooney kaum einschüchtern. Im australischen Dschungel sieht die Sache allerdings anders aus. Besonders Schlangen und mögliche Sprünge aus einem Hubschrauber bereiten dem 41-Jährigen Sorgen.

"Aus einem Hubschrauber zu springen, ist eine große Angst von mir", gesteht Rooney. Trotzdem hofft er, genau diese Herausforderung meistern zu können. Auch vor den berüchtigten Essensprüfungen will er nicht zurückschrecken.

Neben Rooney ziehen unter anderem "Love Island"-Star Chloe Burrows, Kaiser-Chiefs-Sänger Ricky Wilson und Schauspielerin Joanna Page ins Camp. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Ant McPartlin und Declan Donnelly.

Ob Rooney nach seinen zahlreichen Fußballtiteln nun auch die Dschungelkrone holen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.