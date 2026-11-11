i Eiichirō Oda Screenshot Nur drei Stunden im Bett Kaum Schlaf – Fans sorgen sich um "One Piece"-Schöpfer Seit fast 30 Jahren arbeitet Eiichiro Oda an seinem Lebenswerk "One Piece". Doch die zahlreichen Pausen des beliebten Mangas sorgen für Diskussionen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Menschen verfolgen seit 1997 die Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande. Hinter der Erfolgsgeschichte steckt ein Mann, der für seine außergewöhnliche Arbeitsdisziplin bekannt ist: Eiichiro Oda (51). Doch während sich die Geschichte langsam ihrem großen Finale nähert, wächst bei manchen Fans die Sorge um den Gesundheitszustand des Manga-Schöpfers.

Anlass ist eine erneute Veröffentlichungspause. Nach Kapitel 1198, das am 8. November erschien, müssen Leser bis zum 22. November auf die Fortsetzung warten. Bereits im Oktober hatte der Manga eine Woche ausgesetzt. Ein aktueller Bericht des Gaming-Portals "Level Up" greift deshalb die Frage auf, wie sehr die jahrzehntelange Arbeit den Zeichner belastet.

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"Ich habe es mit drei Stunden Schlaf geschafft"

Wie extrem Odas Arbeitsalltag zeitweise aussah, verriet er bereits 2016 in einem Interview für eine offizielle "One Piece"-Zeitung. Damals erklärte der Japaner, dass er gewöhnlich um zwei Uhr morgens schlafen gehe und bereits um fünf Uhr wieder aufstehe, um an seinen Manuskripten zu arbeiten.

Diesen Rhythmus habe er über viele Jahre beibehalten. Selbst der enorme Erfolg seiner Piratengeschichte änderte zunächst wenig daran. Zusätzliche Stunden Schlaf hätten für ihn bedeutet, weniger Zeit für andere Aufgaben zu haben.

Nach der Abgabe eines Manuskripts gönnte sich Oda nach eigenen Angaben allerdings einen Tag, an dem er deutlich länger schlief. Auch auf seine Gesundheit wollte er damals stärker achten. So berichtete er unter anderem davon, mehr Wasser zu trinken und Fitnessgeräte in seinem Arbeitsbereich aufgestellt zu haben.

Immer mehr Pausen bei "One Piece"

Inzwischen hat sich der Veröffentlichungsrhythmus deutlich verändert. Während "One Piece" früher über längere Zeiträume nahezu wöchentlich erschien, sind regelmäßige Unterbrechungen mittlerweile fester Bestandteil des Manga-Alltags.

Die Pausen ermöglichen Oda mehr Zeit zwischen den aufwendigen Kapiteln. Schließlich muss der Zeichner nicht nur neue Geschichten entwickeln, sondern auch zahlreiche Figuren, Schauplätze und Kämpfe zu Papier bringen.

Trotzdem lösen die Unterbrechungen immer wieder Diskussionen aus. Während manche Fans ungeduldig auf neue Kapitel warten, betonen andere, dass die Gesundheit des Zeichners wichtiger sei als ein möglichst schneller Abschluss der Geschichte.

Gibt es Grund zur Sorge?

Dass Oda in der Vergangenheit unter enormem Arbeitsdruck stand, ist durch seine eigenen Aussagen belegt. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass er auch heute noch regelmäßig nur drei Stunden schläft.

Ebenso wenig gibt es eine bestätigte neue Erkrankung, die als Ursache für die aktuelle Pause genannt wurde. Spekulationen über eine gesundheitliche Verschlechterung sind deshalb mit Vorsicht zu betrachten.

Fest steht hingegen, dass Oda seit beinahe drei Jahrzehnten an einer der erfolgreichsten Manga-Reihen der Welt arbeitet. Die Geschichte umfasst mittlerweile knapp 1.200 Kapitel und ist noch immer nicht abgeschlossen.

Für seine Fans bleibt deshalb vor allem ein Wunsch: dass der Mann hinter Ruffy und seinen Freunden gesund bleibt und sein Lebenswerk eines Tages selbst zu Ende erzählen kann.