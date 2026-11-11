i Farid Bang sagt seine Meinung IMAGO/Panama Pictures Tänzer versucht Diss-Track "Ist das dein Ernst?" – Farid Bang zerlegt TikTok-Star Eigentlich wollte TikTok-Star Berkay mit seiner ehemaligen Tanzcrew Lunatix abrechnen. Doch statt einer großen Enthüllung präsentierte er einen Song. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der deutschen TikTok-Szene fliegen derzeit ordentlich die Fetzen. Im Mittelpunkt steht Influencer Berkay, besser bekannt als "BerkiBoiii".

Rund 1,9 Millionen Menschen folgen dem jungen Tänzer auf TikTok. Bekannt wurde er unter anderem durch die erfolgreiche Tanzcrew Lunatix, zu der auch Internetstar Zahide gehört.

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Doch seit einigen Monaten gehen Berkay und die Crew getrennte Wege. Zuletzt kündigte der Influencer an, endlich über die Hintergründe seines Ausstiegs sprechen zu wollen. Seine Fans erwarteten eine große Abrechnung. Was dann folgte, sorgte allerdings für reichlich Spott.

Statt Enthüllungen gibt es einen Song

"Morgen werde ich die Bombe droppen", versprach Berkay seinen Followern. Zuvor hatte er angedeutet, dass es gute Gründe für seinen Abschied von Lunatix gebe. Entsprechend groß war die Spannung innerhalb der Community.

Doch statt eines ausführlichen Statements veröffentlichte der TikToker eine Hörprobe seiner ersten eigenen Single. Der Song soll am 19. November erscheinen und orientiert sich musikalisch auffällig an Akons Welthit "Smack That".

Inhaltlich bleibt Berkay dabei vergleichsweise zurückhaltend. Er singt über die gemeinsame Vergangenheit mit seinen ehemaligen Freunden und erklärt, dass das Kapitel Lunatix für ihn abgeschlossen sei.

Von den angekündigten großen Enthüllungen ist in der Hörprobe allerdings wenig zu hören.

Farid Bang kann es nicht glauben

Auch Deutschrap-Star Farid Bang hatte den Streit aufmerksam verfolgt. Der Düsseldorfer hatte sich bereits mehrfach öffentlich über Lunatix-Chef Serdar lustig gemacht und zuletzt sogar Berkays Ankündigung einer Abrechnung unterstützt.

Umso größer dürfte seine Überraschung gewesen sein, als statt brisanter Informationen plötzlich ein Popsong auftauchte.

Unter Berkays Video hinterließ der Rapper einen kurzen, aber ziemlich deutlichen Kommentar: "Ist das dein Ernst?"

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Und damit traf Farid offenbar einen Nerv. Laut dem Rap-Portal "Raptastisch" sammelte sein Kommentar zeitweise knapp 160.000 Likes. Die eigentliche Hörprobe kam zum selben Zeitpunkt lediglich auf rund 38.000 Likes.

Damit erhielt Farid Bangs spöttische Frage etwa viermal so viel Zuspruch wie das Video selbst.

Jetzt meldet sich auch der Ex-Chef

Als wäre die öffentliche Blamage nicht schon unangenehm genug, schaltete sich anschließend auch Berkays ehemaliger Manager Serdar Lunatix ein.

Dieser stellte in einer eigenen Stellungnahme klar, dass die Trennung von Berkay tatsächlich stattgefunden habe und es sich keineswegs um eine gemeinsame Werbeaktion handle. Auch mit dem neuen Song habe sein Unternehmen nichts zu tun.

Besonders deutlich wurde Serdar bei seiner Einschätzung der Veröffentlichung. Er kritisierte, wie Berkay seine erste Single beworben hatte, und erklärte: "Wenn ich sowas sehe, bin ich echt froh, dass sich unsere Wege getrennt haben."

Damit bekommt Berkay nun gleich von zwei Seiten Gegenwind. Während sein ehemaliger Chef mit der musikalischen Präsentation abrechnet, macht sich Farid Bang öffentlich über die groß angekündigte Enthüllung lustig.

Ob der TikToker mit seinem ersten Song dennoch einen Hit landen kann, wird sich ab dem 19. November zeigen.