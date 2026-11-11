i Caroline Athanasiadis zeigte sich wütend über die Aktion. APA-Images / Andreas Tischler Vor Schulen verteilt Wegen Identitären-Flyern – ORF-Star platzt der Kragen Nach rechtsextremen Flyern vor Wiener Schulen schlägt Caroline Athanasiadis Alarm. Sie warnt vor Radikalisierung und fordert Konsequenzen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie bereits berichtet, wurden vor Wiener Schulen Flugblätter der rechtsextremen Identitären Bewegung verteilt. Von der Aktion sollen Gymnasien in Hietzing und Floridsdorf betroffen gewesen sein. Dort waren Aktivisten unterwegs und verbreiteten ihre Flyer mit Parolen wie "Deine Schule wird Rechts, dein Volk stirbt, Remigration ist der Anfang".

Auch die Kabarettistin Caroline Athanasiadis hat von den aktuellen Vorgängen vor Wiens Schulen mitbekommen. "In unserer Elterngruppe wurde geteilt, dass vor der Schule identitäre Flyer verteilt wurden", schrieb sie auf Instagram. Die 46-Jährige sagte, dass ihr "Mamaherz kurz stehen geblieben" sei.

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"Reale Gefahr"

Für sie höre sich der Spaß hier auf. "Ich schicke mein Kind in die Schule, damit es denken lernt. Nicht damit Rechtsextreme ihm Feindbilder anbieten." Athanasiadis betonte, dass ein heimischer Pass niemanden harmlos machen würde. Auch Österreicher würden sich "radikalisieren, Hass verbreiten und Jugendliche für ihre Ideologie gewinnen wollen".

Die Kabarettistin nahm auch Bezug auf den Anschlag von Krakau. Dort wurden am 7. November mehrere Menschen erschossen. Athanasiadis schrieb, dass es Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund des Schützen gebe. Des Weiteren hätten Rechtsextremisten 2025 in Schmölln (Deutschland) versucht, eine Flüchtlingsunterkunft in Brand zu setzen. Der ORF-Star stellte klar, dass rechtsextreme Gewalt "eine reale Gefahr" sei.

Natürlich sei ein Flyer kein Anschlag, aber man müsse nicht warten, bis eine Gewalttat passiert, um "menschenverachtender Propaganda" zu widersprechen. "Schon gar nicht, wenn damit Kinder und Jugendliche angesprochen werden."

Was wird durch Hass besser?

Athanasiadis warf die Frage in den Raum, was durch Hass besser werden würde. Sie wies darauf hin, dass Sündenböcke keine Rechnungen bezahlen würden. Durch die Anfeindungen würden Mieten nicht billiger und der Einkauf nicht leistbarer werden. Auch neue Arbeits- oder Schulplätze würden dadurch nicht geschaffen werden.

Die 46-Jährige sagte, dass rechtsextreme Ideologie in der Geschichte zu "Verfolgung, Entrechtung, Vertreibung und Massenmord" geführt hätte. Dies dürfe nicht verharmlost oder als Provokation abgetan werden. Die Schüler sollten die Flyer wegwerfen.

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Prüfung gefordert

Des Weiteren fordert die Kabarettistin, dass Kinder darüber aufgeklärt werden, "wie solche Botschaften funktionieren, was sie versprechen und gegen wen sie sich richten" würden. Schulen und Behörden sollten die Vorfälle ernst nehmen, sie dokumentieren und prüfen. Sollten strafbare Inhalte dabei sein, müsse die Aktion Konsequenzen haben.

Athanasiadis wolle ihre Kinder nicht bevormunden. Sie dürften anderer Meinung als die 46-Jährige sein. Dennoch sollen sie erkennen, "wenn jemand ihre Sorgen benutzt, um Hass auf andere zu säen". Hier brauche es Bildung und Erwachsene, die nicht wegschauen, so der ORF-Star.