i Eve Rose Bitbol ist die neue Frau an der Seite von Thomas Müller. APA-Images / AFP Getty / JEFF VINNICK; Instagram/esmuellert 11 Jahre jünger SIE ist die neue Frau an Thomas Müllers Seite Erstmals zeigt Thomas Müller seine neue Freundin auf Instagram. Doch wer ist die Frau, die ihn so zum Strahlen bringt? Von Heute Entertainment 12.11.2026, 05:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Big smile", also "großes Lächeln", schreibt Thomas Müller (37) zu seinem neuen Instagram-Beitrag. Auf Bild Nummer acht ist auch klar, woher die gute Laune kommt: Eng umschlungen steht der Ex-Bayern-Star mit seiner neuen Freundin Eve Rose Bitbol (26) auf einem Gehsteig. Es ist das erste gemeinsame Foto des Paares auf Müllers Account.

Bitbol ist Französin und hat an der renommierten ESSEC Business School nahe Paris studiert, einer der bekanntesten Wirtschaftsuniversitäten Frankreichs. Heute soll sie in der Finanzbranche arbeiten. Ins Rampenlicht drängt sie sich nicht, ein eigenes öffentliches Profil als Influencerin oder Model hat sie nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stammgast im Stadion

In Vancouver, wo Müller seit Sommer für die Whitecaps in der nordamerikanischen MLS spielt, ist sie allerdings längst ein bekanntes Gesicht. Bitbol saß schon bei zahlreichen Spielen auf der Tribüne. Bereits Mitte August wurde sie dort fotografiert, die Fotoagentur Getty Images bezeichnete sie damals schon als Müllers Freundin. Offiziell war da noch nichts.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ende Juli hatte "Bild" erstmals über die neue Beziehung berichtet. Gemeinsam unterwegs war das Paar laut "Abendzeitung" dann auf dem Oktoberfest, und zwar mit Müllers Freund Mats Hummels (37) und dessen Freundin Nicola Cavanis (27).

Kurz darauf folgte ein Doppel-Date zu viert in Paris während der Fashion Week, wo Fotografen die beiden vor einem Luxusrestaurant ablichteten. Ein Zeichen dafür, dass Bitbol längst in Müllers Freundeskreis angekommen ist.

Anfang Juni hatte Müller über seinen Anwalt die Trennung von Ehefrau Lisa Müller (37) bekannt gegeben. Nun zeigt er sich mit seiner neuen Liebe so offen wie nie. Bei den Fans kommt das an: "Und nebenbei mal ganz lässig die neue Freundin gezeigt", schreibt ein User.