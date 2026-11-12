i Russell Brand wurde verurteilt. REUTERS/Toby Shepheard 10 Jahre Gefängnis Nach Vergewaltigungs-Urteil! Insta löscht Russell Brand Erst am Montag wurde Russell Brand wegen Vergewaltigung zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt zieht auch Meta Konsequenzen. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Menschen folgten Russell Brand jahrelang auf Instagram. Dort teilte der Schauspieler, der unter anderem durch Filme wie "Nie wieder Sex mit der Ex" bekannt wurde, regelmäßig Videos und persönliche Botschaften. Damit ist nun Schluss. Wer sein Instagram-Profil aufrufen möchte, bekommt nur noch die Meldung angezeigt, dass die Seite nicht verfügbar ist.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, hat Meta den Account des 51-Jährigen deaktiviert. Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass Brands Profil gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen habe. Auch seine Facebook-Seite wurde gesperrt.

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Darum wurde sein Account gelöscht

Hinter der Entscheidung steckt eine spezielle Regel des Konzerns. Die sogenannte "Account Integrity Policy" erlaubt es Meta, Nutzerkonten auch dann zu sperren, wenn deren Besitzer außerhalb der Plattform schwere Straftaten begangen haben.

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Diese Regel betrifft unter anderem verurteilte Sexualstraftäter. Im Fall von Russell Brand wurde sie nun angewendet. Es geht also nicht um einen einzelnen Instagram-Beitrag, sondern um seine strafrechtliche Verurteilung.

Am 5. November hatte eine Jury den früheren Hollywood-Star wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Vier Tage später verurteilte ihn ein Londoner Gericht zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft.

"Gott sei Dank für Elon Musk"

Während Instagram und Facebook für Brand vorerst Geschichte sind, bleibt sein Profil auf der Plattform X weiterhin aktiv. Dort folgen dem Schauspieler mehr als zehn Millionen Menschen.

Am Mittwoch wurde über den Account ein Screenshot der Instagram-Sperre veröffentlicht. Dazu stand auf Englisch: "Es gab nie einen Russell Brand, zumindest laut Meta. Gott sei Dank für Elon Musk. Bleibt dran."

Die Nachricht spielt auf den X-Eigentümer Elon Musk an, der Brand in der Vergangenheit öffentlich verteidigt hatte. Anders als Meta hat X das Profil des verurteilten Schauspielers bislang nicht gesperrt.

Wer schreibt aus dem Gefängnis?

Besonders kurios: Russell Brand sitzt derzeit im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Trotzdem werden über seinen X-Account weiterhin Nachrichten veröffentlicht.

Wer das Profil während seiner Haft betreut und die jüngste Botschaft verfasst hat, ist nicht bekannt. Eine persönliche Stellungnahme des Schauspielers aus dem Gefängnis liegt dazu nicht vor.