i Frankie Muniz wurde in einen Unfall verwickelt. APA-Images / AFP Getty / MEG OLIPHANT Sorge um TV-Legende Heftiger Unfall! "Malcom mittendrin"-Star in Klinik Schock um Frankie Muniz (40)! Der ehemalige Kinderstar ist bei einem Autorennen in den USA schwer verunglückt. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf dem berühmten Daytona International Speedway im US-Bundesstaat Florida. Muniz bereitete sich gerade auf das "Proud to Honor Veterans Day Classic" vor, ein Wohltätigkeitsrennen zu Ehren amerikanischer Militärangehöriger.

Gemeinsam mit NASCAR-Pilot Austin Cindric sollte er für das Team Air Force antreten. Doch noch vor dem eigentlichen Rennen kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall.

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Während einer Trainingsrunde verlor Muniz die Kontrolle über seinen Ford Mustang und prallte auf dem inneren Straßenkurs gegen eine Reifenbarriere. Bilder vom Unfallort zeigen das beschädigte Fahrzeug. Sicherheitskräfte mussten den 40-Jährigen aus dem Wagen befreien, bevor er zur medizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Rennteam meldet sich nach Unfall

Kurz nach dem Crash veröffentlichte sein Rennstall Reaume Brothers Racing eine erste Stellungnahme. Darin bestätigte das Team, dass Muniz während des Trainings in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Gleichzeitig gab es eine wichtige Entwarnung: Der Schauspieler sei bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen.

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Für das geplante Rennen musste Muniz dennoch absagen. Dabei war der frühere Hollywood-Star bis zu seinem Unfall ausgesprochen schnell unterwegs gewesen. Im Training hatte er zwischenzeitlich sogar die zweitschnellste Zeit erzielt. Seinen Platz beim Wohltätigkeitsrennen übernahm schließlich Nachwuchsfahrer Jenson Altzman.

"Mein Mustang hat mich beschützt"

Wenig später konnte Muniz das Krankenhaus wieder verlassen und meldete sich persönlich zu Wort. "Ich bin ein bisschen wund, aber mein Mustang hat seinen Job gemacht und mich beschützt", erklärte der Schauspieler in einer Stellungnahme. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Rettungskräften, den Krankenhausmitarbeitern und seinen zahlreichen Fans.

Besonders enttäuscht zeigte er sich darüber, nicht am Wohltätigkeitsrennen teilnehmen zu können. Er habe sich darauf gefreut, gemeinsam mit den anderen Fahrern die amerikanischen Veteranen zu ehren. Über die genaue Ursache des Unfalls ist bislang nichts bekannt.

Vom Kinderstar zum Rennfahrer

Muniz wurde Anfang der 2000er-Jahre durch seine Hauptrolle in der Erfolgsserie "Malcolm mittendrin" zum Weltstar. Doch nach dem Ende der Sitcom konzentrierte er sich zunehmend auf seine zweite große Leidenschaft: den Motorsport. Seit 2025 fährt er hauptberuflich in der NASCAR Craftsman Truck Series.

Erst in diesem Jahr feierte der 40-Jährige einen besonderen sportlichen Erfolg und gewann gemeinsam mit seinem Teamkollegen Tyler Stone die Amateurwertung der GT4-America-Meisterschaft. Gleichzeitig kehrte er für eine vierteilige Fortsetzung von "Malcolm mittendrin" vor die Kamera zurück.

Beim Rennen in Daytona sollte übrigens auch sein ehemaliger Serienvater Bryan Cranston auftreten. Statt eines gemeinsamen Auftritts an der Rennstrecke sorgte Muniz nun allerdings mit seinem Unfall für Schlagzeilen.