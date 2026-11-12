i Olivia Wilde und Jason Sudeikis. APA-Images / AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIX Das ging nicht gut für sie aus Streit mit Nanny! Hollywood-Stars gewinnen Millionen Überraschende Wende im jahrelangen Rechtsstreit um Olivia Wilde und Jason Sudeikis! Die Nanny wollte eine Entschädigung, aber es kommt nun anders. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Streit begann bereits im Februar 2023, als die frühere Kinderbetreuerin Ericka Genaro gegen Olivia Wilde und Jason Sudeikis klagte. Sie behauptete damals, nach der Trennung des Paares unter enormem psychischem Druck gestanden zu haben.

Sudeikis habe sich regelmäßig bei ihr über seine Beziehungsprobleme ausgeweint, während sie gleichzeitig die beiden gemeinsamen Kinder betreuen musste. Als sie schließlich eine dreitägige Auszeit aus gesundheitlichen Gründen beantragte, sei sie entlassen worden.

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Alle acht Forderungen abgewiesen

Wie das US-Promiportal "TMZ" unter Berufung auf neue Gerichtsunterlagen berichtet, ist das Schiedsverfahren nun zugunsten der beiden Hollywood-Stars ausgegangen. Sämtliche acht Ansprüche der ehemaligen Nanny wurden abgewiesen. Genaro erhält damit keine der von ihr geforderten Entschädigungszahlungen. Wilde und Sudeikis hatten ihre Vorwürfe von Anfang an zurückgewiesen und auf eine vertraglich vereinbarte private Schlichtung bestanden.

Doch damit nicht genug: Der Schiedsrichter stellte außerdem fest, dass Genaro ihre Vertraulichkeitsvereinbarung vorsätzlich verletzt habe. Deshalb wurden Wilde und Sudeikis insgesamt mehr als 1,27 Millionen US-Dollar zugesprochen. In der Summe sind Schadenersatz, Anwaltskosten und weitere Verfahrenskosten enthalten. Die Schauspieler wollen die Geldforderung laut TMZ derzeit allerdings nicht vollstrecken, weil ihre ehemalige Angestellte inzwischen Insolvenz angemeldet hat.

Jetzt soll ein Richter entscheiden

Ganz abgeschlossen ist der Fall trotzdem noch nicht. Das Ex-Paar hat bei einem New Yorker Gericht beantragt, wesentliche Teile des Schiedsspruchs offiziell bestätigen zu lassen. Erst damit wäre ein weiterer juristischer Schritt in dem langjährigen Streit erledigt. Eine entsprechende gerichtliche Bestätigung steht noch aus.

Wilde und Sudeikis waren von 2011 bis 2020 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Trennung sorgte damals für zahlreiche Schlagzeilen, insbesondere wegen Wildes späterer Beziehung mit Sänger Harry Styles. Inzwischen bemühen sich die beiden Schauspieler nach eigenen Angaben um ein gutes Verhältnis als Eltern. Der juristische Erfolg dürfte ihnen nun zumindest eine weitere Sorge nehmen.