i Hartmut Engler Eberl,Jörg / Action Press / picturedesk.com Ärzte kämpften um sein Leben Herzinfarkt! PUR-Sänger macht emotionales Geständnis Schock um Hartmut Engler (64)! Der Frontmann der Kultband PUR hat erstmals öffentlich gemacht, dass er einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war im November 2025, kurz vor seinem 64. Geburtstag, als sich das Leben des Musikers schlagartig veränderte. Engler hatte gerade auf seinem Hometrainer trainiert und wollte sich anschließend ein Brot schmieren.

Doch plötzlich wurde ihm übel, er fühlte sich schwach und begann stark zu schwitzen. Hinzu kam ein unangenehmes Druckgefühl in der Brust. Trotzdem glaubte der Sänger zunächst nicht an einen medizinischen Notfall.

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Freundin drängte ihn zum Arzt

Drei Stunden lang hielt Engler die Beschwerden aus. Er legte sich auf das Sofa und hoffte, dass es ihm bald besser gehen würde. Doch seine Lebensgefährtin Katrin ließ nicht locker und bestand darauf, dass er sich untersuchen ließ. Eine Entscheidung, die ihm möglicherweise das Leben rettete.

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"Wenn ich noch ein paar Stunden nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre der tödlich gewesen", erklärte der Sänger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Seine Hausärztin erkannte den Ernst der Lage und veranlasste sofort den Transport ins Krankenhaus.

Dort stellten die Mediziner einen schweren Herzinfarkt fest. Um die Durchblutung seines Herzens wiederherzustellen, wurde Engler ein Stent eingesetzt. Während des Eingriffs kam es allerdings zu lebensbedrohlichen Komplikationen.

"Die haben um mein Leben gekämpft"

Erst im Krankenhaus wurde dem Musiker bewusst, wie ernst seine Situation tatsächlich war. "Die haben noch eine halbe Stunde um mein Leben gekämpft", schilderte er der dpa. Als er den Eingriff überstanden hatte, erklärten ihm die Ärzte, dass er einen zweiten Geburtstag feiern könne.

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Seitdem hat der 18. November für Engler eine ganz besondere Bedeutung. In einem offenen Brief an seine Fans schrieb er, dass er großes Glück gehabt habe. Gleichzeitig versicherte er seinen Anhängern, dass es ihm inzwischen wieder gut gehe.

Ganz ohne gesundheitliche Folgen blieb der Herzinfarkt allerdings nicht. Der 64-Jährige leidet seither an einer Herzinsuffizienz und muss sich regelmäßig medizinischen Untersuchungen unterziehen. Mit einem angepassten Trainingsprogramm arbeitet er daran, seine körperliche Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen.

Stand sogar das Ende von PUR bevor?

Nach dem Herzinfarkt war zunächst unklar, ob Engler jemals wieder auf einer Bühne stehen könnte. In den ersten Wochen fühlte er sich körperlich sehr schwach. Der Sänger dachte deshalb sogar darüber nach, seine Musikkarriere zu beenden.

Mittlerweile blickt er jedoch wieder optimistisch in die Zukunft. Am Freitag, dem 13. November, erscheint das neue PUR-Album "Bleib mir". Darauf verarbeitet Engler seine gesundheitliche Krise in gleich mehreren Liedern. Die Songs "Offenes Ende", "Ein zweites Leben" und "Solange Dein Herz schlägt" bezeichnet er als seine persönliche Herztrilogie.

Bereits Ende November soll PUR wieder auf große Hallentour gehen. Für den Sommer 2027 sind außerdem 17 Open-Air-Konzerte geplant.