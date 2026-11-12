i Inka Bause. APA-Images / dpa / Hendrik Schmidt Mann und Papa verloren "Bis ich sterbe!" – Bause spricht über Schicksalsschlag Im Fernsehen verhilft sie anderen Menschen zum großen Liebesglück. Doch privat musste Inka Bause (57) schwere Schicksalsschläge verkraften. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als 20 Jahren bringt Inka Bause bei RTL einsame Landwirte unter die Haube. Mit ihrer herzlichen Art gehört sie zu den beliebtesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Doch hinter ihrem ansteckenden Lächeln steckt auch eine Geschichte voller Verluste. Im Gespräch mit "t-online" blickt die Moderatorin nun auf die schwierigsten Kapitel ihres Lebens zurück.

Besonders der Tod ihres früheren Ehemanns Hendrick Bruch beschäftigt sie bis heute. Der Sänger und Vater ihrer gemeinsamen Tochter Anneli nahm sich 2016 im Alter von 53 Jahren das Leben. Besonders tragisch: Es geschah nur einen Tag vor dem 20. Geburtstag der gemeinsamen Tochter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das wird mich begleiten, bis ich sterbe"

Obwohl Bause und Bruch zum Zeitpunkt seines Todes bereits getrennt waren, hatten sie weiterhin eine enge Verbindung. Die beiden kannten sich seit ihrer Jugend und waren 18 Jahre verheiratet gewesen. Der Verlust traf die gesamte Familie schwer.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

"Das wird mich begleiten, bis ich sterbe", erklärt die Moderatorin im Interview. Noch heute beschäftigen sie die Folgen des Schicksalsschlags. Besonders ihre Tochter musste einen schweren Weg zurücklegen.

Vor Kurzem besuchte Bause die mittlerweile 30-jährige Anneli in deren Wahlheimat Schweden. Dort verbrachten Mutter und Tochter einen besonders emotionalen Abend miteinander. Sie sprachen lange über ihre gemeinsame Vergangenheit und den Verlust.

Anschließend hielt die Moderatorin einen Gedanken schriftlich fest: "Unsere Baustelle ist nach diesem Abend wieder ein kleines Stück kleiner geworden."

Schon ihren Vater verlor sie plötzlich

Es war nicht der erste schwere Verlust in Bauses Leben. Bereits 2003 starb ihr Vater Arndt Bause, ein bekannter DDR-Komponist, völlig unerwartet im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Lungenembolie. Kurz darauf zerbrach ihre Ehe.

Die diesjährigen Kandidaten von "Bauer sucht Frau": i ?

Die Zeit nach dem Tod ihres Vaters beschreibt die 57-Jährige rückblickend als traumatisch. Jahre später folgte der Suizid ihres früheren Mannes. Die Ereignisse hätten das Leben der Familie nachhaltig verändert.

Doch aus den gemeinsamen Erfahrungen sei auch eine besonders enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter entstanden. Heute können die beiden offen über ihre Sorgen und Gefühle sprechen. Anneli habe sich entschieden, an ihren Erfahrungen zu wachsen, erzählt die Moderatorin.

Keine neue Liebe in Sicht

Auch über ihr heutiges Liebesleben spricht Bause überraschend offen. Seit vielen Jahren ist die Moderatorin Single, fühlt sich deshalb aber keineswegs einsam. Sie brauche derzeit keinen Mann an ihrer Seite.

Ihre große Liebe habe sie bereits mit 16 Jahren kennengelernt, erklärt sie mit Blick auf ihren früheren Ehemann. Selbst nach der Trennung seien die beiden einander verbunden geblieben. Eine neue Beziehung schließt sie grundsätzlich nicht aus, doch bislang sei ihr niemand begegnet, bei dem sie das Gefühl gehabt habe, dass es etwas wirklich Besonderes werden könnte.

Stattdessen genießt Bause die Zeit mit ihrer Tochter und denkt sogar darüber nach, eines Tages teilweise nach Schweden zu ziehen. Dort hat Anneli inzwischen ein eigenständiges Leben aufgebaut.