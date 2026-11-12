i Sierra Kidd. imago/Future Image Sierra Kidd macht sich Vorwurf "Drogen haben Leben zerstört" – Rapper will Hit löschen Sierra Kidd macht sich schwere Vorwürfe. Mit seinem Hit "Xanny" könnte er junge Menschen zum Drogenkonsum verleitet haben, befürchtet der Musiker. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind ungewöhnlich selbstkritische Worte aus der deutschen Rapszene. Sierra Kidd, der mit bürgerlichem Namen Manuel Marc Jungclaussen heißt, blickt auf seine musikalische Vergangenheit zurück – und stellt sich dabei eine Frage, die ihn offenbar seit längerer Zeit beschäftigt: Hat er mit seinen Songs möglicherweise anderen Menschen geschadet?

Auslöser ist sein früherer Hit "Xanny", in dem der Rapper den Konsum von Drogen thematisierte. Heute betrachtet der 30-Jährige diese Phase seiner Karriere mit völlig anderen Augen. Auf der Plattform X veröffentlichte er am 10. November einen emotionalen Beitrag, in dem er offen über seine Schuldgefühle spricht.

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"Ich habe Leute auf dem Gewissen"

Besonders belastet den Musiker die Vorstellung, dass junge Fans durch seine damaligen Texte zum Konsum von Drogen animiert worden sein könnten. "Ich wache manchmal auf und denke, ich habe Leute auf dem Gewissen", schreibt Sierra Kidd.

Der Song entstand in einer Zeit, in der er selbst noch sehr jung war. Damals rappte er über den Konsum von Xanax, einem verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittel, das bei Missbrauch abhängig machen kann. Der Begriff "Xanny" ist eine umgangssprachliche Bezeichnung dafür.

Mittlerweile distanziert sich Sierra Kidd deutlich von den Botschaften seiner früheren Musik. Seit acht Jahren, so erklärt er, vertrete er in seinen Songs das genaue Gegenteil von dem, was er damals als 19-Jähriger verbreitet habe.

Trotzdem lässt ihn die Vergangenheit nicht los.

Jetzt will er seinen größten Hit löschen

Der Rapper stellt sich deshalb eine radikale Frage: Sollte er das Musikvideo zu "Xanny" entfernen und versuchen, den Song vollständig aus dem Internet verschwinden zu lassen?

Gleichzeitig sieht er darin auch ein Problem. Schließlich könnte seine persönliche Entwicklung anderen Menschen Mut machen, die selbst mit einer Abhängigkeit kämpfen.

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Statt die Vergangenheit zu verstecken, könnte er seine Erfahrungen nutzen, um über die Folgen von Drogenkonsum aufzuklären.

Genau zwischen diesen beiden Möglichkeiten scheint Sierra Kidd derzeit zu schwanken. Eine endgültige Entscheidung hat er bislang nicht bekannt gegeben.

"Drogen haben mein Leben zerstört"

Besonders deutlich wird der Musiker am Ende seines Beitrags. "Drogen haben mein Leben zerstört", erklärt er und richtet einen eindringlichen Appell an seine Fans.

Er wolle auf keinen Fall, dass auch nur ein einziger Mensch wegen seiner Musik zu Xanax greife. Menschen, die bereits Probleme mit solchen Substanzen hätten, sollten sich unbedingt Unterstützung suchen.

Die Aussagen zeigen, wie sehr sich seine Haltung gegenüber dem eigenen musikalischen Werk verändert hat. Während Drogen in Teilen der Rapmusik lange als selbstverständlicher Bestandteil des Lebensstils inszeniert wurden, beschäftigt sich Sierra Kidd heute vor allem mit den möglichen Folgen solcher Darstellungen.

Fans reagieren auf seine Schuldgefühle

Unter seinem Beitrag melden sich auch Menschen zu Wort, die selbst Erfahrungen mit Abhängigkeit gemacht haben.

Ein ehemaliger Konsument erklärt laut "Raptastisch", dass Sierra Kidd zwar nicht der Grund für seinen damaligen Drogenkonsum gewesen sei. Der Song habe ihn allerdings während dieser Zeit begleitet.

Für den Rapper dürfte genau darin das Dilemma liegen: Wie viel Verantwortung trägt ein Musiker für die Entscheidungen seiner Zuhörer?