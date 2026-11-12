i Palina Rojinski. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Er war 15 Jahre jünger Liebes-Aus! Palina Rojinski ist angeblich wieder Single Moderatorin Palina Rojinski (41) soll wieder Single sein. Die Beziehungmit dem Deutschrapper Lucio101 (26) ist laut einem Medienbericht gescheitert. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Liebe scheint es für Palina Rojinski derzeit nicht rundzulaufen. Die beliebte Moderatorin und Schauspielerin soll sich nach rund einem Jahr Beziehung von ihrem Freund getrennt haben.

Dabei handelt es sich um keinen Unbekannten: Der Berliner Rapper Lucio101, bürgerlich Lucas Rother, soll das Herz der 41-Jährigen erobert haben.

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Lucio101 genießt großen Hype. APA-Images / Action Press / AEDT

Wie das deutsche Magazin "Bunte" berichtet, gehen die beiden mittlerweile wieder getrennte Wege. Das Liebes-Aus soll sogar schon einige Zeit zurückliegen. Öffentlich bestätigt haben Rojinski und der 15 Jahre jüngere Musiker ihre Beziehung allerdings nie.

Gemeinsamer Luxusurlaub zum Geburtstag

Erst im Mai dieses Jahres hatte "Bunte" die vermeintliche Beziehung der beiden öffentlich gemacht. Damals berichtete das Magazin, dass Palina und Lucio101 wiederholt vertraut miteinander in Berlin gesehen worden seien. Bei einem Spaziergang sollen die beiden Arm in Arm unterwegs gewesen sein, wenig später seien sie sogar beim Küssen beobachtet worden.

Auch gemeinsame Reisen deuteten auf eine Romanze hin. Bereits im März veröffentlichten beide unabhängig voneinander Urlaubsfotos aus Brasilien. Die Aufnahmen zeigten auffällig ähnliche Kulissen.

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Besonders romantisch soll es rund um Palinas 41. Geburtstag zugegangen sein. Diesen verbrachte die Moderatorin im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel "San Domenico Palace" im sizilianischen Taormina. Das ehemalige Kloster, das mittlerweile zur Four-Seasons-Gruppe gehört, wurde unter anderem durch die Erfolgsserie "The White Lotus" bekannt.

Sowohl Rojinski als auch der Rapper teilten damals Eindrücke aus dem exklusiven Hotel. Gemeinsame Pärchenfotos gab es allerdings nicht.

Ein Dirndl verriet offenbar alles

Dass die Beziehung mittlerweile Geschichte sein könnte, deutete die Moderatorin möglicherweise bereits beim Oktoberfest an. Dort zeigte sich Rojinski gut gelaunt im Dirndl – und trug die Schleife ihrer Schürze auf der linken Seite.

Eine Kleinigkeit mit besonderer Bedeutung: Traditionell signalisiert eine links gebundene Dirndlschleife, dass die Trägerin Single ist.

Laut "Bunte" sollen sich die beiden tatsächlich bereits vor geraumer Zeit getrennt haben. Was zum angeblichen Liebes-Aus geführt hat, ist nicht bekannt. Auch von den beiden selbst gibt es bislang keine öffentliche Stellungnahme.

Palina hält ihr Liebesleben geheim

Die 41-Jährige gehört zu jenen Prominenten, die ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Zwar spricht sie gelegentlich über Liebe und Beziehungen, konkrete Details über ihre Partner verrät sie jedoch nur selten.

Ende 2023 hatte Rojinski beispielsweise öffentlich gemacht, dass eine frühere Verlobung aufgelöst worden war. Wen sie damals heiraten wollte, behielt sie für sich.

Auch mit Lucio101 trat sie nie offiziell als Paar auf. Der deutsch-brasilianische Rapper ist vor allem in der deutschen Hip-Hop-Szene bekannt und zählt zu den erfolgreichen Vertretern der Berliner Rapgeneration.