i Kommt es zur Versöhnung? REUTERS/Gonzalo Fuentes; REUTERS/Caitlin Ochs Familien-Streit Nach Eskalation: Victoria gibt Sohn den Namen zurück Kommt es bei den Beckhams zur großen Weihnachtsversöhnung? Seit Monaten herrscht zwischen Victoria Beckham und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Eiszeit. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 06:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Familienstreit, der seit Monaten für internationale Schlagzeilen sorgt. Brooklyn Beckham hat sich von seinen berühmten Eltern David (51) und Victoria distanziert und ihnen öffentlich schwere Vorwürfe gemacht.

Besonders brisant: Der 27-Jährige behauptete im Jänner, seine Eltern hätten ihn vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (31) dazu drängen wollen, Rechte an seinem eigenen Namen abzugeben. Nun gibt es in genau dieser Angelegenheit eine überraschende Entwicklung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: Brooklyn Beckham teilt gegen Victoria und David aus i ?

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, hat Victoria Beckham die notwendigen Unterlagen für eine Übertragung der Markenrechte vorbereitet. Demnach sollen Brooklyn und seine beiden jüngeren Brüder Romeo (24) und Cruz (21) künftig selbst über die Markenrechte an ihren Namen verfügen können. Die Übergabe ist für Dezember vorgesehen, wenn die bisherigen Registrierungen zur Verlängerung anstehen.

Victoria macht ersten Schritt

Ein Insider aus dem Umfeld der Familie erklärte gegenüber der Zeitung, dass Victoria die Übertragung bewusst vorangetrieben habe. Sie habe sich um eine reibungslose Übergabe bemüht, sobald die entsprechenden Unterlagen vorgelegen seien. Es handle sich also nicht bloß um eine automatisch auslaufende Registrierung.

Die Markenrechte waren bereits 2016 angemeldet worden, als die Beckham-Kinder noch minderjährig waren. Damals wollten David und Victoria nach Darstellung ihres Umfelds verhindern, dass fremde Unternehmen mit den Namen ihrer Kinder Geld verdienen. Geschützt wurden unter anderem Bereiche wie Kleidung, Kosmetik, Schuhe, Spielzeug und Unterhaltung.

Inzwischen sind die drei Söhne erwachsen und verfolgen eigene berufliche Projekte. Deshalb sollen sie nun auch die Kontrolle über die entsprechenden Marken erhalten. Bei der jüngsten Tochter Harper (15) ist eine spätere Übertragung vorgesehen, sobald sie volljährig ist.

Brooklyn erhob schwere Vorwürfe

Die Entscheidung ist deshalb so brisant, weil ausgerechnet die Namensrechte zu einem zentralen Streitpunkt zwischen Brooklyn und seinen Eltern geworden waren. Im Jänner veröffentlichte der älteste Beckham-Sohn eine ausführliche Erklärung auf Instagram, in der er mit seiner Familie abrechnete.

BILDSTRECKE: Victoria Beckham zeigt stolz ihren (halbnackten) David i ?

Darin behauptete er, seine Eltern hätten ihn wenige Wochen vor seiner Hochzeit im Jahr 2022 wiederholt unter Druck gesetzt, eine Vereinbarung über seine Namensrechte zu unterschreiben. Seine Weigerung habe sich auf einen finanziellen Deal ausgewirkt. Seitdem sei er von seinen Eltern anders behandelt worden, behauptete Brooklyn.

Personen aus dem Umfeld von David und Victoria wiesen diese Darstellung entschieden zurück. Die ursprünglichen Markenregistrierungen hätten dem Schutz der Kinder gedient und seien nicht dazu gedacht gewesen, Brooklyn seinen Namen wegzunehmen.

Gibt es eine Versöhnung zu Weihnachten?

Ob Victoria mit der geplanten Übergabe tatsächlich eine Versöhnung erreichen kann, bleibt offen. Laut "The Sun" hofft das Umfeld der Familie, dass der Schritt die Spannungen rechtzeitig vor Weihnachten zumindest etwas entschärfen könnte.

Seit Anfang des Jahres sollen Brooklyn und seine Eltern kaum noch direkten Kontakt miteinander haben. Gemeinsam mit Ehefrau Nicola Peltz lebt der 27-Jährige in den USA und hält sich weitgehend von öffentlichen Familienauftritten fern.

Eine offizielle Bestätigung der Übertragung durch Victoria oder Brooklyn gibt es bislang nicht. Auch eine tatsächliche Annäherung zwischen Mutter und Sohn wurde nicht bekannt. Dennoch könnte die Entscheidung einen der größten Streitpunkte der Familie beseitigen – und vielleicht den Weg für einen Neuanfang ebnen.