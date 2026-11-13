i Schöneberger gesteht ihre Raserei. APA-Images / dpa / Soeren Stache Heftige Konsequenzen "Zügige Fahrerin" – Schöneberger verliert Führerschein Für Barbara Schöneberger (52) heißt es bald: Hände weg vom Lenkrad! Die beliebte TV-Moderatorin muss ihren Führerschein für vier Wochen abgeben. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 08:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise sorgt Barbara Schöneberger mit ihren frechen Sprüchen für Lacher. Doch diesmal hat die Moderatorin selbst etwas ausgefressen. Am Rande der Gala zum 50. Jubiläum des "Goldenen Lenkrads" in Berlin erzählte sie gegenüber dem RTL-Magazin "Exclusiv", dass ihr eine unfreiwillige Fahrpause bevorsteht. Einen Monat lang darf die 52-Jährige nicht selbst hinter dem Steuer sitzen.

"Ich bin eine zügige Autofahrerin"

Dass Schöneberger gerne aufs Gaspedal drückt, macht sie dabei gar nicht zum Geheimnis. "Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Raser", erklärte sie im Interview. Allerdings sei man beim Autofahren schnell in einem Bereich, in dem die Konsequenzen empfindlich werden könnten.

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"Verstehen Sie Spaß?": Weltstar geht vor Barbara Schöneberger auf die Knie i ?

Besonders kurios ist ihre Beschreibung des eigenen Fahrstils. Schöneberger bezeichnet sich nämlich als "Straßenverkehrs-Ermöglicher". Was sie darunter versteht? Sie entscheide sich manchmal kurzerhand dazu, eine zusätzliche Links- oder Rechtsabbiegerspur aufzumachen.

Die Moderatorin betont zwar, dass sie damit niemanden behindern wolle. Bei den Verkehrsbehörden scheint ihre kreative Auslegung der Straßenverkehrsordnung allerdings weniger gut anzukommen.

Führerschein erst nach Weihnachten weg?

Immerhin hat Schöneberger bei ihrer Strafe noch einen gewissen Spielraum. Innerhalb der kommenden vier Monate darf sie selbst bestimmen, wann sie ihren Führerschein abgibt. Anschließend muss sie vier Wochen lang auf das Autofahren verzichten.

Deshalb überlegt die 52-Jährige derzeit, wann sie die Zwangspause am besten in ihren Terminkalender einbauen kann. Sie suche einen Zeitraum, in dem der Verzicht möglichst wenig schmerze. Wahrscheinlich werde sie den Führerschein erst nach Weihnachten abgeben.

Ganz ohne Fortbewegungsmittel muss sie dann aber nicht auskommen. Beruflich sei sie ohnehin nicht auf ihr eigenes Auto angewiesen. Privat wolle sie stattdessen aufs Fahrrad umsteigen oder gelegentlich ein Taxi nehmen.

Schon dreimal an einem Tag geblitzt

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Schöneberger mit den Verkehrsregeln in Konflikt gerät. Bereits vor einigen Jahren erzählte sie gegenüber "Auto Bild", dass sie an einem einzigen Tag gleich dreimal geblitzt worden sei.

Den bevorstehenden Führerscheinentzug akzeptiert die Moderatorin dennoch. Sie übernehme die Verantwortung für ihr Fehlverhalten und finde es grundsätzlich richtig, wenn Verkehrsverstöße bestraft werden.

Für die Zukunft hat sie sich deshalb vorgenommen, Geschwindigkeitsbegrenzungen ernster zu nehmen. Bis dahin bleibt ihr noch etwas Zeit am Steuer – bevor es für vier Wochen heißt: Fahrrad statt Auto.