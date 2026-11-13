i Thomas Brezina ist schockiert über den Hass. Instagram "Unfassbar" Nur ein Kuss! Brezina enthüllt jetzt heftige Folgen Ein Video mit seinem Partner löste eine regelrechte Hasswelle aus. Kinderbuchautor Thomas Brezina spricht nun über homophoben Anfeindungen im Netz. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Thomas Brezina (63) mit einem kurzen Video eine schöne Botschaft vermitteln. Doch was darauf folgte, machte den österreichischen Kinderbuchautor fassungslos.

In einem Podcast-Interview erzählt er nun von den heftigen Anfeindungen, die er und sein Partner im Internet erleben mussten.

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Zehn Sekunden lösen Hasswelle aus

Auslöser war ein gerade einmal zehn Sekunden langer Clip, den Brezina in seinem Garten aufgenommen hatte. Darin ist zu sehen, wie sein Partner ihm liebevoll einen Kuss auf den Hals gibt. Dazu teilte der Autor einen sehr persönlichen Gedanken: "Ich hätte viel dafür gegeben, wenn ich mit 17 gewusst hätte, dass ich einmal hier sitze und das alles so sein kann."

Doch statt ausschließlich positiver Reaktionen hagelte es auch homophobe Kommentare. "Na, da kannst du dir nicht vorstellen, was dann losgegangen ist", erinnert sich Brezina im Podcast.

Brezina dachte daran, Video zu löschen

Die Anfeindungen gingen so weit, dass der 63-Jährige sogar darüber nachdachte, das Video wieder zu entfernen. Letztendlich entschied er sich jedoch dagegen.

Stattdessen löschte er die schlimmsten Kommentare und nahm einen zusätzlichen Clip auf, in dem er die Hassnachrichten thematisierte und öffentlich sichtbar machte.

"Unfassbar", sagt Brezina über die Reaktionen. Besonders erschüttert zeigt er sich darüber, dass solche Anfeindungen noch immer zum Alltag gehören. "Ich kann nicht verstehen, dass im Jahre 2025 so etwas noch kommen kann."

Jetzt schützt er sich mit einem Filter

Mittlerweile hat der Kinderbuchautor Konsequenzen gezogen. Auf seinem Social-Media-Profil verwendet er einen Filter, der homophobe Kommentare automatisch herausfiltert.

Trotz der Hasswelle erreichte das ursprüngliche Video eine enorme Reichweite: Rund 1,5 Millionen Mal wurde der kurze Clip angesehen. Seine Botschaft der Liebe ließ sich Brezina von den Anfeindungen jedenfalls nicht nehmen.